Ônibus do transporte público fica atolado em rua do Jd. Itaguaçu, em Campinas; VÍDEO

Um morador do Jardim Itaguaçu, em Campinas (SP), registrou o momento em que um ônibus do transporte público acabou atolado na Rua Lourival de Almeida na noite desta sexta (24). O veículo que opera a linha 194 ficou cerca de 3 horas no local, e contou com ajuda da população para sair do local.

Segundo Lucílio Júnior, os buracos nas vias da região são constantes, e não há manutenção por parte do poder público.

“Eles (a Prefeitura) não ajudam nós, tem buraco que fica três semanas, duas semanas e o ônibus não desce”, contou.

Segundo Junior, o ônibus deslizou, devido a chuva, e caiu no buraco. A situação durou por volta das 19h até 22h. Ainda conforme o morador, a rua permanece sem manutenção.

Em nota, a Emdec apontou que o atolamento do veículo da linha 194 (Jardim Itaguaçu), por ser no período noturno, “o motorista acabou transitando em uma parte mais irregular da via e houve o incidente”. Segundo a empresa, os passageiros foram transferidos para outro veículo.

“O viário está prejudicado pelo volume de chuvas dos últimos dias. Na manhã de ontem (24/02), as equipes de fiscalização do transporte da Emdec realizaram vistoria em todo o itinerário da linha para monitorar as condições de circulação”, diz a nota.

Segundo a posição da Emdec, a Secretaria de Serviços Públicos foi acionada e iniciou a manutenção na via, para melhorar as condições de circulação da linha.

Em nota, a Prefeitura de Campinas afirma que é feita uma manutenção quinzenalmente, porém “o período de chuvas intensas acabou danificando novamente a rua”.

A Prefeitura informou ainda que a rua integra o pacote de drenagem e pavimentação da Secretaria de Infraestrutura e a previsão é que os serviços sejam executados ainda este ano.

Rua interditada

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas (SetCamp), a via está interditada desde a quinta-feira (23) por conta das más condições, mas o motorista teria entrado na rua por “pressão dos usuários”, e por isso atolou na valeta.

“A Emdec está ciente da interdição e foi ao local para análise na noite de ontem. Por conta das más condições, a rua permanece interditada”, diz o SetCamp.

