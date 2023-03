Ônibus do transporte público vão circular até 21h nesta terça-feira (28) em Natal

Operação vai começar às 4h45 e terá mais tempo nas ruas em comparação com os últimos dias. Frota, no entanto, segue emergencial e em horário reduzido. Frota reduzida durante os ataques em Natal

Alan Cléber/Inter TV Cabugi

Os ônibus do transporte público de Natal vão rodar das 4h45 às 21h nesta terça-feira (28).

O aumento no horário da operação foi anunciado pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU) após reunião nesta segunda (27) com empresários e agentes de segurança. Os ônibus estavam circulando até 19h nos últimos dias.

Apesar disso, a frota segue emergencial e em horário reduzido em comparação ao funcionamento normal na capital potiguar.

Ao todo, 260 veículos vão operar pelas ruas de Natal nesta terça. Esse é o maior número desde a redução causada por conta dos ataques criminosos no RN.

As linhas que vão circular são: 02, 04, 05, 07, 08, 15, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 33A, 35, 37, 38, 39, 40, 41A, 43, 46, 50, 51, 52, 54, 59, 599, 60, 63, 64, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 83, 84 e 588.

Também haverá uma frota de 72 veículos do sistema opcional. Nesse caso, as linhas disponíveis serão: 301, 302, 303, 304, 308, 309, 310, 311, 312, 403, 503, 600 e 604.

A STTU informou a operação da quarta-feira será definida e divulgada após reunião na terça.

Ao lado da Polícia Militar e dos demais agentes de segurança, a Guarda Municipal vai atuar no reforço de proteção às linhas de transporte nos terminais e garagens das empresas que atuam no sistema.

Nesta segunda, a Secretaria de Segurança do RN informou que não registra novos ataques criminosos há pelo menos dois dias.

Com o novo cenário, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que vai retornar com a operação de 100% das viagens a partir desta terça (28).

Vídeos mais assistidos do g1 RN

valipomponi