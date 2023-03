Ônibus fica com roda presa em buraco após parte do asfalto ceder em Valença

Caso aconteceu na Rua Coronel Benjamin Guimarães, no Centro. Problema ocorreu devido às chuvas, diz prefeitura. Ninguém ficou ferido. Roda de ônibus fica presa em buraco em Valença

Divulgação/Prefeitura de Valença

Um ônibus ficou com uma das rodas presa em um buraco depois que parte do asfalto cedeu na manhã deste domingo (26) em Valença (RJ). O caso aconteceu na Rua Coronel Benjamin Guimarães, no Centro.

Segundo a prefeitura, o problema ocorreu devido às chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias e deixaram o solo bastante úmido. Ninguém ficou ferido.

O ônibus já foi retirado do buraco e, de acordo com o governo municipal, os passageiros foram transferidos para um outro coletivo.

O local foi sinalizado, e a secretaria de Serviços Públicos comunicada para iniciar o reparo na via.

