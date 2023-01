Ônibus tomba na ERS-040, e três passageiras ficam feridas em Capivari do Sul, diz CRBM

Com ferimentos leves, passageiras foram socorridas por ambulâncias. Ônibus seguia com 30 pessoas no sentido Litoral Norte/Porto Alegre da rodovia. Ônibus tombado na ERS-040 em Capivari do Sul

Um acidente de ônibus deixou três pessoas levemente feridas neste sábado (28) na ERS-040, em Capivari do Sul, a 76 km de Porto Alegre. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo tombou ao lado do acostamento.

O acidente foi no km 57 da rodovia, no sentido Litoral/Capital. A estrada é um dos principais meios de acesso da Região Metropolitana a praias do Litoral Norte como Cidreira, Balneário Pinhal e Quintão, no município de Palmares do Sul.

Pouco antes das 11h, o condutor foi parar no acostamento da rodovia. Em razão de um desnível alto na pista, o motorista perdeu o controle e tentou retornar para a rodovia. Contudo, o ônibus se desequilibrou e caiu em um valo de água na lateral direita da estrada.

O veículo transportava 30 passageiros, sendo que dois deles eram crianças pequenas. As três passageiras que ficaram feridas foram resgatadas por ambulâncias da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e do Samu.

Guinchos foram utilizados para retirar o ônibus caído em um valo ao lado do acostamento. A estrada chegou a ser bloqueada, mas foi liberada para o trânsito por volta de 15h30.

Policiais colocal escada para retirar passageiros de ônibus tombado na ERS-040 em Capivari do Sul

