online-il-primo-report-delle-b-corp-italiane

Sono considerate il modello attualmente più evoluto di azienda sostenibile e rigenerativa e hanno generato un movimento globale che sta diffondendo un nuovo paradigma economico, in cui le imprese diventano protagoniste nel rigenerare la società e la biosfera e vengono misurate e valutate in quello che fanno secondo uno stesso metro: l’impatto positivo sulle persone e il pianeta: sono le aziende B Corp.

Qual è il quadro attuale delle B Corp italiane? A censire le aziende del nostro Paese che hanno ottenuto la certificazione rilasciata dall’ente non profit B Lab e scelto di creare valore non solo per i propri azionisti ma per tutti i loro stakeholder è un rapporto che da oggi è disponibile online.

A fine 2021, le aziende B Corp erano 4.600 nel mondo, 1.400 in Europa e 140 in Italia, dove sono cresciute del 26% rispetto al 2020. Il volume di affari è stato rispettivamente di: 155, 45 e 8 miliardi di euro con un numero di dipendenti pari a: 438 mila, 120 mila e 15 mila.

Una scelta che, come dimostra il report, anche in un anno economicamente e socialmente problematico come il 2020 ha premiato le aziende B Corp, che nel 66% dei casi hanno visto crescere il proprio fatturato e per il 52% hanno registrato un aumento dei dipendenti. Numeri interessanti anche per operatori finanziari e fondi di investimento, che appaiono sempre più attenti alle prospettive di sostenibilità di lungo termine.

Oltre a tracciare il lavoro di misurazione dell’impatto socio-ambientale su cui le B Corp dimostrano di saper incidere positivamente, il report mostra anche tre diverse aree di interesse per le quali le aziende certificate stanno sviluppando policy condivise e buone pratiche.

I gruppi di lavoro si concentrano su Education, Gender Equality e Net Zero: tematiche chiave nell’ottica B Corp ed elementi indispensabili allo sviluppo sostenibile di qualsiasi azienda, per generare conoscenza condivisa e individuare linee guida per “sbloccare il cambiamento”, come recita la campagna di comunicazione con cui le B Corp stesse si raccontano al mondo: #UnlockTheChange.

La campagna, nata nel 2020 dalla volontà di far conoscere agli italiani il paradigma economico e culturale adottato da tutte le aziende certificate, racconta i valori e i temi chiave che definiscono la visione B Corp di business. L’obiettivo è mostrare come le B Corp abbiano sviluppato un modello di Stakeholder company innovativo, che supera la vecchia Shareholder company e guarda all’interesse della collettività, misurando e migliorando le performance sociali e ambientali così come gli obiettivi di profitto.

“Tutte le aziende hanno oggi a disposizione gli strumenti per evolvere e contribuire a costruire un modello economico che crei una prosperità durevole e condivisa; strumenti che permettono un’accelerazione verso l’adozione di un paradigma rigenerativo e che rendono l’Italia un laboratorio e un esempio per il mondo intero”, sostengono Eric Ezechieli e Paolo Di Cesare, co-fondatori di Nativa, country partner di B Lab. “Siamo a un punto di svolta, raggiunto grazie alla consapevolezza che la sostenibilità non è una pratica o un processo. Non è altro rispetto all’azienda, ma è l’azienda stessa, è tutto ciò che è e che fa: è la qualità, la ricerca e sviluppo, il prodotto, la comunicazione, le risorse umane, la relazione con partner, fornitori e con i territori in cui operano”.

“Il movimento delle B Corp è nato più di 15 anni fa negli Stati Uniti per dimostrare che le aziende possono creare un impatto positivo per le persone, le comunità e il pianeta. Oggi lavoriamo per sfruttare il potere delle aziende al fine di rendere l’economia globale più inclusiva, equa e rigenerativa”, ha affermato Andrew Kassoy, co-fondatore e amministratore delegato di B Lab Global. “È entusiasmante vedere che quest’idea ha fatto presa in Italia e in altri 78 paesi nel mondo. In un periodo in cui le aziende hanno dovuto prendere decisioni difficili, la crescita della comunità B Corp denota un cambio di condotta aziendale importante per il benessere della società e del movimento stesso”.

L’articolo Online il primo report delle B Corp italiane proviene da The Map Report.