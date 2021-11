onlyfans esce il motore di ricerca e database con tutta la lista degli inscritti in italiane un modo facile per trovare le ragazze sul portale

OnlyFans è un social network relativamente nuovo che è in aumento da un po’ di tempo ormai. Sebbene non sia così popolare come altri siti come Facebook, Twitter o LinkedIn, ha le sue caratteristiche uniche. In particolare, devi pagare per vedere i contenuti generati da altri. Questa idea è molto allettante per la maggior parte dei creatori di contenuti perché consente loro di monetizzare i propri account e avere un maggiore controllo sui propri contenuti.

Nel tentativo di salvaguardare ulteriormente la privacy e la sicurezza dei creatori di contenuti, OnlyFans ha un pulsante di ricerca notoriamente restrittivo che tiene i risultati della ricerca sotto stretto controllo. Sebbene l’obiettivo sia promuovere la privacy e incoraggiare più creatori a partecipare, questo rende incredibilmente difficile trovare il profilo di qualcuno.

Tuttavia, puoi ancora trovare il profilo di chiunque, grazie ad alcune soluzioni alternative.

In questo articolo, ti mostreremo come procedere.

Come trovare qualcuno su OnlyFans

Sebbene OnlyFans abbia opzioni di ricerca limitate, i creatori di contenuti possono pubblicizzare i propri profili su altre piattaforme di social media come Facebook e Twitter. Lo fanno condividendo un collegamento diretto al loro contenuto. Ad esempio, se conosci un famoso creatore per nome, puoi andare sul suo account Twitter e cercare il suo link OnlyFans sul suo profilo.

Tuttavia, alcuni creatori non promuovono i propri contenuti sui social media, in particolare coloro che intendono mantenere i propri contenuti il ​​più privati ​​possibile. Inoltre, alcuni non hanno affatto una presenza sui social media, nonostante abbiano un enorme seguito su OnlyFans. Come trovi questi creatori?

Entriamo e vediamo come puoi trovare qualcuno sulla piattaforma.

Come trovare il profilo OnlyFans di qualcuno

Se conosci il nome utente di un creatore di contenuti, trovare il suo profilo OnlyFans è semplice. Tutto quello che devi fare è inserire il link in un browser e premere Invio.

Il formato generale dei collegamenti OnlyFans è il seguente:

https://onlyfans.com/username

Ad esempio, supponiamo che il nome del creatore sia John. In questo caso, dovresti inserire il seguente link nella barra degli URL del tuo browser:

https://onlyfans.com/John

A volte potresti avere il nome utente di qualcuno, ma non sei sicuro che sia corretto. In tal caso, dovresti provare a eseguire il collegamento su un browser. Se ciò non funziona, puoi correre il rischio e cercare il loro profilo tramite la barra di ricerca di OnlyFans. Fare così,

Accedi al tuo account OnlyFans

Fai clic sul pulsante di ricerca nell’angolo in alto a destra dello schermo

Inserisci il nome utente e premi Invio.



Se lo fai, il motore di ricerca genererà alcuni risultati. Potresti essere in grado di identificare la persona che stai cercando esaminando le immagini del profilo o tenendo d’occhio altri indizi, come un noto alias.

Come trovare solo i fan di qualcuno tramite e-mail

Se conosci l’indirizzo email di qualcuno, puoi usarlo per stabilire se ha un account OnlyFans attivo. Puoi farlo provando a creare un nuovo account utilizzando quell’indirizzo email. Ci sono due possibilità:

L’account è stato creato con successo: ciò significa che l’indirizzo e-mail non è stato utilizzato per aprire un account OnlyFans. La persona di interesse non è su OnlyFans o gestisce un account con un indirizzo diverso.

La richiesta è negata: significa che c’è già un account attivo con quell’indirizzo. La persona di interesse molto probabilmente gestisce un account come creatore o abbonato.

Come trovare solo i fan di qualcuno senza nome utente

Come abbiamo visto, trovare l’account OnlyFans di qualcuno se conosci il suo nome utente è semplice. Ma cosa fai se non ce l’hai? Non preoccuparti. È allora che entrano in gioco i principali account dei social media.

La maggior parte dei creatori di contenuti non è attiva solo su OnlyFans. Facebook, Twitter e Instagram offrono buone strade per promuovere i contenuti e la maggior parte dei creatori sfrutta questa opzione. Ad esempio, un creator che gestisce un vlog sulle idee di cucina potrebbe condividere brevi frammenti dei propri video sulla propria pagina Facebook. Potrebbero anche creare un montaggio video di diverse ricette su Instagram Reels.

I creator che scelgono di promuovere i propri contenuti sui social media di solito condividono un collegamento al proprio account OnlyFans. Per questo motivo, le pagine dei social media dovrebbero essere il primo posto in cui cercare se vuoi trovare qualcuno su OnlyFans. Queste informazioni sono spesso condivise nella sezione bio su Instagram o nella sezione “Informazioni” su Facebook. Se stai cercando indizi su Twitter, assicurati di visitare il profilo del creatore.

Come trovare qualcuno su OnlyFans per nome reale

Se desideri spendere dei soldi per i contenuti di qualcuno ma tutto ciò che hai è il suo nome, puoi comunque trovare la strada per il suo profilo OnlyFans, grazie a OnlyFinder . Questo è un motore di ricerca che esegue la scansione di OnlyFans per trovare i profili. Per usarlo, tutto ciò che devi fare è digitare il nome del creatore, ma puoi anche inserire il suo nome utente o le parole chiave. Una rapida ricerca produce un elenco di profili che corrispondono esattamente alla tua descrizione. Puoi quindi scorrere l’elenco per trovare il profilo che stai cercando.

Come trovare qualcuno su OnlyFans per posizione

Supponiamo che tu abbia dimenticato il nome del tuo creatore di contenuti preferito ma desideri comunque goderti i suoi contenuti. Cosa fai per trovarli?

Da un lato, puoi inserire parole chiave su OnlyFinder, generare un sacco di profili e quindi passare il tempo a scorrere l’elenco. Tuttavia, trovare qualcuno attraverso questo metodo è una questione di pura fortuna. Potresti passare ore a setacciare i profili e finire comunque con niente.

Fortunatamente, OnlyFinder può aiutarti a restringere la ricerca in base alla posizione. Questa funzione sfrutta il fatto che OnlyFans richiede ai creatori di condividere la loro posizione come parte della gestione dell’account. Pertanto, OnlyFinder esegue la scansione della piattaforma per trovare tutti i creatori che operano dalla stessa posizione. I risultati vengono quindi visualizzati in un elenco.

Ecco come cercare OnlyFans su OnlyFinder per località:

Visita il sito ufficiale di OnlyFinder .

Fare clic su “Mappa”. Questo dovrebbe lanciare una “WorldMap” che assomiglia a Google Maps.

Clicca su una città sulla mappa. Gli algoritmi di OnlyFinder genereranno automaticamente un elenco di creatori che operano da quella posizione.



Per ridurre ulteriormente la tua area di ricerca, puoi specificare quanto deve essere grande l’area di ricerca in chilometri. Puoi farlo modificando la distanza generata automaticamente su OnlyFinder. Questa distanza è mostrata nella barra dei risultati nell’angolo in alto a sinistra.

La WorldMap supporta paesi, stati e città.

Comunque sia, non troverai qualcuno che usa questo metodo se ha cambiato posizione e ora risiede in un altro paese o città.

Domande frequenti aggiuntive

Puoi cercare qualcuno su OnlyFans senza pagare?

La risposta è si. Puoi cercare chiunque purché tu disponga di un account OnlyFans. Tuttavia, non puoi accedere ai contenuti a pagamento senza un abbonamento attivo.

Posso trovare qualcuno su OnlyFans senza un account?

Non è necessario creare un account per trovare qualcuno su OnlyFans. Tutto ciò di cui hai bisogno sono i dati sul creatore del contenuto, come il nome utente, il nome reale e la posizione. Armati di queste informazioni, puoi utilizzare strumenti come OnlyFinder e il motore di ricerca di OnlyFans per trovare chiunque desideri.

Non lasciare che un motore di ricerca restrittivo limiti la tua ricerca

OnlyFans ti consente di connetterti e interagire con i tuoi modelli, artisti e influencer preferiti in uno spazio privato. Poiché la maggior parte del contenuto è costituita da dati sensibili all’età e materiale per adulti, l’accesso è severamente limitato. Il motore di ricerca integrato è progettato per limitare i risultati di ricerca per promuovere la privacy e incoraggiare la creazione di contenuti.

Tuttavia, puoi ancora trovare creatori di contenuti e fan allo stesso modo, grazie a diverse soluzioni alternative comprovate. Sia che tu voglia goderti un ballo erotico o monitorare l’attività online di tuo figlio, ci sono strumenti per aiutarti a ridurre la tua ricerca.

Hai un account OnlyFans? Hai provato a usare OnlyFinder per trovare qualcuno sulla piattaforma? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.