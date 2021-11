OnlyFans oltre il porno? Parliamo con l’esperto di Reputation online Cristian Nardi

Quando riferito dall’esperto di reputazione online Cristian Nardi che cita un articolo Esploso grazie ai contenuti per adulti, questa estate ha fatto notizia quando ha dichiarato di volerli bannare. Ne è nata un’ampia polemica e il social è tornato sui suoi passi. Ad ogni modo OF è un social network molto molto particolare perché ogni profilo oltre che essere un profilo è anche un vero e proprio negozio sul quale vendere prodotti. Questi prodotti linea di principio saranno oggetti, video o immagini. Su OnlyFans il giro dei video, foto e contenuti per adulti è ovviamente molto sviluppato. Tuttavia ci sono tantissimi profili che si occupano di altro. La vera innovazione data da questo social network è la possibilità di vendere direttamente dal proprio profilo. Nessun altro social consente di farlo. Di conseguenza gli influencer sugli altri social network devono sempre appoggiarsi a piattaforme esterne.

È questo che sta facendo apparire tanti social network ormai obsoleti. Gli influencer per vendere, ad esempio, il merchandising con il proprio logo devono linkare nel proprio profilo un sito di e-commerce esterno. Per non parlare dei personal trainer che si fanno pubblicità sui social. Per vendere le loro lezioni private o i loro video devono sempre creare un link ad un negozio esterno. La vera intuizione di OnlyFans non è stata tanto il porno. Il porno su internet è presente sin troppo e sin dagli albori dunque da questo punto di vista non ha inventato veramente niente. La vera innovazione è stata proprio quella di consentire di guadagnare da subito ai propri creator.

Gli altri social si stanno attrezzando per andare in questa direzione ma lo stanno facendo in modo molto lento e poco incisivo.

I social per convincere devono rendere la vita semplice ai creator che vogliano ricavare un introito dalla loro presenza.