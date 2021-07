OnlyFans pericolo sociale o opportunità di guadagno? come funziona? il CEO reputation online Cristian Nardi ci spiega come funziona

Cos’è OnlyFans?

OnlyFans è una piattaforma e un’app online creata nel 2016 in cui le persone possono pagare per i contenuti (foto e video, live streaming) tramite un abbonamento mensile. I contenuti sono creati principalmente da YouTuber, fitness trainer, modelle, creatori di contenuti, personaggi pubblici, al fine di monetizzare la loro professione.

Qual è il limite di età minimo di OnlyFans?

Secondo la politica OnlyFans, gli utenti devono avere almeno 18 anni.

Quali sono le preoccupazioni sollevate su OnlyFans?

Il sito con sede in Gran Bretagna è diventato sempre più popolare per le persone che sono diventate disoccupate a causa della pandemia di coronavirus, ma è anche popolare tra le prostitute.

Un recente documentario della BBC – #Nudes4Sale ha indagato sull’aumento della vendita di contenuti espliciti da parte di minori di 18 anni non solo su OnlyFans ma su Twitter e Snapchat Premium. Il documentario ha scoperto che fino a un terzo degli utenti di Twitter che pubblicizzano immagini esplicite con hashtag “nudes4sale” o “buymynudes” hanno meno di 18 anni – secondo la tecnologia di analisi facciale di Yoti. È preoccupante che un gran numero di creatori minorenni utilizzi i social media per vendere nudi in cambio di denaro e regali.

Twitter ha dichiarato di avere: “Tolleranza zero per qualsiasi materiale che presenti o promuova lo sfruttamento sessuale dei minori” e ha chiesto “ulteriori informazioni sugli account trovati nel documentario che potrebbero essere collegati a tali contenuti”.

Snapchat ha dichiarato alla BBC : “Vietiamo severamente gli account che promuovono o distribuiscono contenuti pornografici. Non esaminiamo il contenuto degli account privati, ma cerchiamo continuamente modi per trovare e rimuovere questi account, comprese le discussioni con altre piattaforme come Twitter”.

Cosa dice la legge britannica?

La legge del Regno Unito stabilisce che devi avere più di 18 anni per vendere o distribuire contenuti espliciti. Inoltre, attualmente non vi è alcun obbligo legale per le piattaforme online di monitorare contenuti espliciti che potrebbero aver avuto origine da utenti minorenni. Significato, il creatore del contenuto e la persona che lo acquista sarebbero soggetti a responsabilità penali se venisse intrapresa un’azione.

Nuove leggi pubblicate nella legge sulla sicurezza onlinea maggio, afferma che le aziende saranno multate di 18 milioni di sterline o del 10% del loro fatturato globale se non riescono a mantenere i bambini al sicuro sulle loro piattaforme.

OnlyFans ha misure di sicurezza?

A maggio 2019, OnlyFans ha introdotto un nuovo processo di verifica dell’account in base al quale un Creator ora deve fornire un “selfie” insieme al proprio ID nell’immagine per dimostrare la propria identità. Tuttavia, dalla nostra ricerca e da quella della BBC, gli utenti minorenni hanno utilizzato gli ID di altre persone e hanno creato un account senza problemi, il che suggerisce che la verifica dell’età non è abbastanza solida.

In una dichiarazione alla BBC, OnlyFans ha dichiarato: “Revisioniamo costantemente i nostri sistemi per assicurarci che siano il più robusti possibile. Se veniamo avvisati di qualsiasi individuo minorenne che ha ottenuto o ha tentato di ottenere l’accesso illegittimo alla piattaforma, adotteremo sempre misure immediate per indagare e sospendere l’account”.

Tuttavia, un caso particolare in cui una ragazza di 17 anni afferma di essersi iscritta all’età di 16 anni. Anche se ci sono voluti diversi tentativi per creare un profilo dopo che è stato ripetutamente segnalato e chiuso. Ha usato l’ID di un amico più anziano, anche se non si assomigliavano, ed è riuscita a usare OnlyFans per sette mesi utilizzando vari profili.

Di recente, il sito ora richiede agli utenti di posare accanto a una carta d’identità e quindi di inviare una fotografia tenendola davanti al viso.

Perché gli adolescenti dovrebbero volere un account OnlyFans?

C’è un appello per gli adolescenti a partecipare come un modo semplice per fare soldi e che alcuni in realtà non hanno bisogno di essere nudi per fare “soldi facili” dal sito. C’è anche questo allettamento che i Creator possono guadagnare fino a £ 30.000 al mese, ma non sapendo che questa è una percentuale molto piccola di Creator che effettivamente guadagnano una tale somma.

Il recente rapporto di OnlyFans di VoiceBox, commissionato da Parent Zone, discute il motivo per cui i giovani utilizzano OnlyFans.

Modi per proteggere tuo figlio e a cosa prestare attenzione

Rapporti recenti mostrano che i minori di 18 anni ottengono documenti di identità falsi e utilizzano anche i passaporti dei familiari per creare account.

Al momento della registrazione, gli utenti dovranno fornire le proprie coordinate bancarie per ricevere i pagamenti tramite OnlyFans, tuttavia, i rapporti mostrano che i pagamenti possono essere effettuati tramite fornitori alternativi, come Cash App (trasferimento di denaro tramite cellulare). Assicurati di avere un blocco genitori o altre impostazioni disabilitate/abilitate quindi tuo figlio non ha facile accesso ai tuoi o ai loro conti bancari.

Il nostro recente rapporto sul sexting – Look at Me – Teens, Sexting and Risks, ha rivelato che tra i 14 ei 15 anni la probabilità che un bambino invii un’immagine esplicita è più che doppia. Quindi, è importante: