onu,-risoluzione-storica-sull’inquinamento-da-plastica

Approvata a Nairobi, nel corso dell’Assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unea-5) “una risoluzione storica per porre fine all’inquinamento da plastica e raggiungere un accordo internazionale legalmente vincolante entro il 2024”.

Lo rende noto Inger Andersen, direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, dopo che centosettantacinque paesi hanno concordato un trattato globale legalmente vincolante per porre fine alla crisi dell’inquinamento da plastica, affrontando l’intera catena di approvvigionamento del materiale.

Approvato dal presidente dell’UNEA Espen Barth Eide con tanto di martelletto composto di plastica riciclata, l’accordo prevede un approccio che comprende tutte le fasi del ciclo di vita della plastica, dalla produzione al consumo fino allo smaltimento. Riconosce anche che i paesi a basso reddito troveranno più difficile affrontare la plastica e l’inquinamento rispetto a quelli ad alto reddito e quindi c’è bisogno di una sorta di modello di finanziamento per aiutare a ridurre l’uso e i rifiuti di plastica.

“Sullo sfondo delle turbolenze geopolitiche, l’Assemblea delle Nazioni Unite per l’Ambiente mostra il meglio della cooperazione multilaterale“, ha affermato il presidente Espen Barth Eide, che è anche il ministro norvegese per il Clima e l’ambiente. “L’inquinamento da plastica e’ diventato un’epidemia. Con la risoluzione di oggi siamo ufficialmente sulla buona strada per una cura”.

Inger Andersen, direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP)

“Ora abbiamo un testo. Parla di ciclo di vita completo; parla di legalmente vincolante; parla di un meccanismo di finanziamento; parla di capire che alcuni paesi possono farlo più facilmente di altri”, ha spiegato Inger Andersen. “È stata una strada lunga e difficile, ma sono molto felice”.

Anderson ha poi paragonato l’accordo l’accordo ai passati trattati ambientali, come il protocollo di Montreal sui clorofluorocarburi che distruggono l’ozono (CFC) e la convenzione di Minamata sull’inquinamento da mercurio: “Questo è l’accordo ambientale multilaterale più significativo dall’intesa di Parigi. È una polizza assicurativa per questa generazione e per quelle future, che quindi potrebbero convivere con la plastica e non esserne condannate”.

Quando entrerà in vigore il trattato? Entro tre anni, spera Anderson.

Intanto il WWF sottolinea che serve definire “standard e obiettivi globali chiari e forti” per assicurarsi di mettere in atto misure che creeino condizioni capaci di incentivare le nazioni a rispettare regole e regolamenti comuni, penalizzando allo stesso tempo prodotti e pratiche dannose su scala globale

