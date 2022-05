Appuntamento il 26 maggio presso l’istituto

FASANO – Si terrà il prossimo giovedì 26 maggio l’open day al “Salvemini” di Fasano per presentare l’offerta dei corsi serali per adulti.

In particolare, dalle 16 alle 18 presso la sede IPSIA si potranno visitare i laboratori per conoscere il corso serale di meccanica e meccatronica, mentre dalle 18 alle 20 presso la sede IPSEOA si potranno visitare i laboratori per conoscere il corso serale di enogastronomia. Gli studenti si cimenteranno nella prova d’arte presso la sala Agape dell’Alberghiero.

L’articolo Open day al “Salvemini” per presentare i corsi serali proviene da GoFasano.