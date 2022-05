Opening Nuova Medical Suite | Clinica Forma | Mercoledì 11 Maggio

Apre a Milano Clinica Forma, la nuova Medical-Suite del benessere dedicata alla bellezza a 360° che, attraverso un team di medici specialistici, si occupa di ogni persona come un universo unico e imprescindibile, un luogo di cura del sé.

“La forma è sostanza”. Non è un caso che questa nuova Medical-Suite del benessere, che il 3 Maggio aprirà i battenti all’Arco della Pace di Milano – in via Cagnola, 3 – abbia deciso di chiamarsi Forma. Una vera e propria Clinica di Città nata per seguirti ogni giorno, e non solo quando vuoi prenderti una pausa, perché occupandosi della forma, dell’esteriorità, vuole puntare all’equilibrio della persona, al suo benessere psicofisico, consentendole di sentirsi bella fuori e dentro a tutte le età.

CLINICA FORMA non è solo una beauty farm, è molto di più: è una Medical-Suite del benessere dove l’individuo e la sua Forma sono al centro di tutto, è specializzazioni medico estetiche che lavorano con una precisa vocazione, quella di esaltare l’unicità di ogni persona.

CLINICA FORMA ha riunito un team di medici specialisti (in medicina estetica, chirurgia plastica, dermatologia, senologia, dietologia e laser terapia) che, lavorando in sinergia, propone per ogni persona un percorso di trattamenti pensato esclusivamente su misura.

Il percorso ha inizio con una visita medica conoscitiva in cui, insieme alla persona coinvolta, si decide il percorso da intraprendere per stare meglio con se stessi e per ottimizzare l’aspetto esteriore, valorizzare i punti di forza, scoprire un regime nutrizionale che non sia solo mirato alla perdita del peso ma possa dare più energia e migliorare l’umore. O ancora, capire che quello che si pensava essere solo un inestetismo è anche una patologia senologica che non deve essere trascurata, o un problema dermatologico che richiede la massima tempestività.

Una cura, dunque, a 360° perché chi si rivolge a CLINICA FORMA sceglie una struttura efficace per intraprendere un percorso di cambiamento, per intervenire su qualcosa del proprio aspetto che non lo fa star bene, al fine di ritrovarsi non solo più in forma e in salute, ma anche più felice e appagato.

L’approccio è quindi medico, iperspecializzato e professionale, ma olistico nel senso più scientifico e inclusivo del termine. «Seguire il paziente in quanto individuo, con esigenze e necessità uniche e personali, è per noi imprescindibile», dicono

Guido Cornegliani – direttore sanitario della struttura e chirurgo estetico, plastico e ricostruttivo di farma internazionale – e Matteo Antonielli, fondatori di CLINICA FORMA.

Il parterre di trattamenti di CLINICA FORMA è davvero molto ampio: si va dai classici della medicina estetica come la biorivitalizzazione, la mesoterapia e i filler più innovativi per ridisegnare volumi e ricreare l’armonia estetica, ai trattamenti delle discromie cutanee, delle cicatrici, delle lesioni vascolari o degli esiti cicatriziali dovuti all’acne, fino ai trattamenti anti-age, che permettono di prevenire e controllare l’invecchiamento. I consulti dietologici vengono inoltre anticipati da esami ematochimici per riuscire a definire percorsi alimentari più mirati possibile. E, per finire, la chirurgia plastica di CLINICA FORMA è ricostruttiva ed estetica, pensata cioè per realizzare in tutta sicurezza interventi di ogni genere: dalla blefaroplastica alla mastoplastica, alla liposuzione.

CLINICA FORMA è anche uno spazio design dove la Forma è intesa come architettura moderna e sofisticata e geometrie perfette: si sviluppa infatti su una struttura a cerchio, simbolo emblematico dell’armonia assoluta, della forma perfetta. Quella forma perfetta, dentro e fuori, che questo innovativo destination center milanese vuole proporre a tutti, ampliando il concetto stereotipato di clinica di bellezza, centro estetico o medi-spa.

L’autore e filosofo motivazionale Jim Rohn scrive «Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere»: CLINICA FORMA è il luogo di elezione per una vera e propria scienza del benessere.