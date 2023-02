Operação apreende 700 kg de alimentos impróprios e interdita dois estabelecimentos no Litoral Norte do RS; imagens fortes

Supermercado, em Xangri-Lá, e restaurante, em Capão da Canoa, foram fechados por apresentarem péssimas condições de higiene, segundo MP. Aviso atenção imagens fortes

A fiscalização sanitária interditou dois estabelecimentos no Litoral Norte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (9). Um supermercado, em Xangri-Lá, e um restaurante, em Capão da Canoa, foram fechados por apresentarem péssimas condições de higiene. Veja imagens abaixo.

No supermercado, os agentes encontraram fezes de roedores. Ao todo, 700 kg de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos em quatro estabelecimentos nos dois municípios. Os nomes dos locais não foram divulgados pelas autoridades.

Um restaurante e um mercado de Capão da Canoa foram autuados por irregularidades. Os principais problemas apontados foram a comercialização de produtos sem procedência, armazenados em temperatura em desacordo com a indicação do fabricante, com prazo de validade vencido, entre outras.

Na quarta (8), um supermercado foi interditado por apresentar péssimas condições de higiene em Xangri-Lá.

A operação é realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Segurança Alimentar do Ministério Público (MP), em conjunto com servidores da Vigilância Sanitária de Xangri-Lá e da Secretaria Estadual da Saúde, da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, da Secretaria da Agricultura, da Polícia Civil e da Brigada Militar.

Fotos:

Produtos recolhidos em restaurante no Litoral Norte do RS

MP/Divulgação

Freezer de estabelecimento no Litoral Norte do RS

MP/Divulgação

Alimentos acondicionados em baldes no Litoral Norte do RS

MP/Divulgação

Produtos sob a pia de local interditado no Litoral Norte do RS

MP/Divulgação

