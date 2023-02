Operação apreende mais de quatro toneladas de cassiterita em depósito em Boa Vista

Na ação também foram apreendidos maquinário de mineração, motor de popa, motosserra, um barco, balança e outros materiais. Cassiterita foi avaliada em R$ 370 mil. Cassiterita apreendida pela PRF

PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com o Ibama, apreendeu nesta quarta-feira (15) 4,4 toneladas de cassiteria em um depósito no bairro Cinturão Verde, em Boa Vista. A ação faz parte da Operação Omawe.

No local, três homens trabalhavam no processamento e armazenagem do minério vindo do garimpo ilegal em áreas indígenas. O material foi avaliado em R$ 370 mil.

Um levantamento feito pelo Jornal Nacional revela que, entre 2021 e 2022, Roraima exportou 733 toneladas de cassiterita e seus derivados quando não havia nenhuma mina autorizada pela Agência Nacional de Mineração.

Na ação também foram apreendidos maquinário de mineração, motor de popa, motosserra, um barco, balança e outros materiais.

Os três homens foram presos e apresentados juntamente com o minério na Polícia Federal.

Cassiterita foi apreendida nesta quarta-feira (15)

PRF/Divulgação

Maquinários usados para processamento da cassiterita

PRF/Divulgação

Ufficio Stampa