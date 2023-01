Operação busca prender envolvidos em plano para matar policial militar em Resende

Mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos nesta quarta-feira em endereços em Itatiaia, Porto Real, Resende e Volta Redonda. Uma operação que dá andamento a uma investigação que apura um plano de uma organização criminosa para assassinar um policial militar está sendo realizada nesta quarta-feira (25) no Sul do Rio de Janeiro.

Policiais civis estão nas ruas desde as 5h para cumprir cinco mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em endereços em Itatiaia, Porto Real, Resende e Volta Redonda. Até a última atualização desta reportagem, ninguém ainda havia sido preso.

O plano de execução do policial seria colocado em prática em 2021. Na ocasião, houve um tiroteio na região da Cidade Alegria, em Resende, que terminou com a morte de um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Desde então, a Polícia Civil vem investigando o caso para reunir provas e punir os envolvidos.

“Havia um plano para matá-lo. Houve um confronto com as forças de segurança que acabou ocasionando a morte de um marginal e um outro foi preso. A gente pegou o celular dele para ver se conseguia chegar nas pessoas que determinaram essa execução. A gente conseguiu identificar alguns integrantes dessa organização criminosa e colocamos pra rodar uma interceptação telefônica”, detalhou o delegado Michel Floroschk.

Alguns criminosos já foram identificados e as evidências que os ligam ao plano de assassinar o policial militar foram apresentadas em um inquérito entregue à Justiça, que acatou os pedidos de prisão.

Com os novos mandados de busca e apreensão, o objetivo é identificar outros possíveis mentores deste plano — todos suspeitos de integrarem uma organização criminosa que atua operando o tráfico de drogas na cidade.

Vito Califano