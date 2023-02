Operação Carnaval 2023 registra mais de mil autuações de excesso de velocidade por imagens de radares no Oeste Paulista

Fiscalização da Polícia Militar Rodoviária em mais de 1,5 mil quilômetros de estradas teve início à 0h da última sexta-feira (17) e foi encerrada às 12h desta quarta-feira (22). Veículo autuado por ultrapassar limite de velocidade em trecho urbano, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Rodoviária

A Polícia Militar Rodoviária registrou 1.121 autuações por imagens de radares que flagraram motoristas trafegando com seus veículos em excesso de velocidade na região de Presidente Prudente (SP) durante a Operação Carnaval 2023. O número é 22,47% inferior ao total de 1.446 flagrantes do mesmo gênero contabilizados no Carnaval de 2022 no Oeste Paulista.

A fiscalização da Polícia Rodoviária em mais de 1,5 mil quilômetros de estradas teve início à 0h da última sexta-feira (17) e foi encerrada às 12h desta quarta-feira (22).

A corporação repassou ao g1 três imagens de veículos que foram autuados por ultrapassarem o limite de velocidade de 90 km/h no trecho urbano em Presidente Prudente. O mais rápido trafegava a 116km/h, um outro foi autuado por 106km/h e o terceiro flagrante pegou 100km/h.

Confira abaixo os dados referentes às autuações em um comparativo com o ano de 2022:

Autuações

Durante a operação deste ano, nove pessoas foram presas em flagrante nas ocorrências policiais, e 451,1 quilos de drogas foram apreendidos, entre maconha, cocaína e crack.

No ano de 2022, no entanto, não houve prisão em flagrante nem apreensão de drogas.

Veículo autuado por ultrapassar limite de velocidade em trecho urbano, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Rodoviária

Confira abaixo os dados referentes aos acidentes em um comparativo com o ano de 2022:

Acidentes

Conforme a Polícia Rodoviária, a maioria dos acidentes poderia ter sido evitada, pois, em grande parte dos casos, “a causa desses sinistros continua relacionada a imprudência, negligência ou imperícia dos condutores ou pedestres, bem como o desrespeito às sinalizações”.

Na análise dos dados, o “objetivo de defesa de vida foi atingido, dada a redução do número de sinistros e vítimas”.

“Foram constantes dias de chuvas que, aliados a excesso de velocidade e demais práticas imprudentes, influenciaram para o número de sinistros e vítimas”, explicou.

Veículo autuado por ultrapassar limite de velocidade em trecho urbano, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Rodoviária

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla