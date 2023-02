Operação carnaval: PRF intensifica fiscalizações nas rodovias de RO a partir desta sexta (17)

Rodovias federais de Rondônia que terão reforço no policiamento são: BR-364, BR-319, BR-435, BR-174, BR-429, BR-421 e BR 425 Reforço de fiscalização começou em Rondônia



As fiscalizações nas rodovias federais de Rondônia foram intensificadas, a partir desta sexta-feira (17), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O reforço faz parte do cronograma da “operação carnaval”, que vai até quarta-feira (22), Quarta-feira de Cinzas e visa reforçar a segurança viária para evitar acidentes graves.

As rodovias federais de Rondônia que terão reforço no policiamento são: BR-364, BR-319, BR-435, BR-174, BR-429, BR-421 e BR 425.

Por conta do carnaval, que retoma com força pós pandemia, é esperado que haja um aumento no número de veículos trafegando nas estradas nos próximos dias.

A corporação listou uma série de dicas para os motoristas que vão viajar neste carnaval. Confira:

Planeje a viagem e faça revisão do carro. É fundamental verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios, bem como toda a documentação do veículo e do condutor.

Respeite os limites de velocidade e obedeça às placas de sinalização. Onde não existir sinalização, mantenha a velocidade compatível com as condições da via.

O condutor e todos os passageiros do veículo devem usar o cinto de segurança. Crianças menores de 7 anos e meio devem usar o bebê conforto, cadeirinha ou o assento de elevação. Em caso de descumprimento, o condutor poderá ter a viagem interrompida até a regularização da infração.

Ultrapasse sempre pela esquerda e somente em locais permitidos e onde haja todas as condições necessárias para a execução da manobra com segurança.

Mantenha distância segura do veículo à frente para evitar colisões traseiras nos casos de freadas bruscas.

Cuidado com os pedestres, principalmente em perímetros urbanos cortados por rodovias.

Leve alimentos leves e água para situações como congestionamentos e interdições.

Com chuva, acione os limpadores de para-brisa, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue à frente. Se necessário, pare fora do acostamento.

Motociclista e passageiros devem sempre usar o capacete. Mantenha distância das laterais traseiras dos veículos, que provocam o chamado “ponto cego”. Não trafegue próximo a caminhões. O deslocamento de ar produzido por esses veículos pode desestabilizar a motocicleta.

Trafegue sempre com os faróis acesos, mesmo durante o dia. Isso aumenta a visibilidade aos demais condutores e pedestres, além de melhorar a percepção de distância aproximada.

