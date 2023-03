Operação conjunta apreende mercadorias do Paraguai sem documentação fiscal em Presidente Prudente

Produtos eram transportados no bagageiro externo de um ônibus de turismo que foi abordado pela fiscalização na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), nesta segunda-feira (6). Mercadorias do Paraguai foram apreendidas em Presidente Prudente (SP)

Uma operação conjunta realizada pela Polícia Militar Rodoviária e pela Receita Federal apreendeu na tarde desta segunda-feira (6) uma carga de mercadorias do Paraguai que era transportada no bagageiro externo de um ônibus de turismo abordado pela fiscalização no km 561,500 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente (SP).

Os produtos apreendidos foram:

600 jaquetas,

180 garrafas de vinho,

28 máquinas de solda,

15 perfumes,

4 celulares,

6 notebooks,

40 receptores de TV,

6 cigarros eletrônicos e

1 bateria.

As mercadorias não possuíam notas fiscais e foram encaminhadas à Receita Federal.

Os responsáveis pelos produtos responderão por descaminho.

