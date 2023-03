Operação conjunta identifica atuação irregular e interdita cinco desmanches de veículos em Rancharia

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP), das polícias Civil e Militar e da Prefeitura fiscalizaram oito estabelecimentos comerciais nesta quarta-feira (8). Operação conjunta fiscalizou oito estabelecimentos em Rancharia (SP)

Uma operação conjunta nesta quarta-feira (8) interditou cinco estabelecimentos comerciais que atuavam irregularmente na comercialização de peças automotivas usadas em Rancharia (SP).

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP), das polícias Civil e Militar e da Prefeitura fiscalizaram oito chamados “desmanches” de veículos e autuaram cinco em razão de irregularidades administrativas.

De acordo com o Detran-SP, um dos desmanches autuados será indiciado também por crime ambiental, por não ter autorização de funcionamento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O estabelecimento será multado pelo departamento de trânsito e pela Cetesb e permanecerá lacrado até o encerramento do processo legal.

Segundo a Polícia Civil, a operação teve a finalidade de coibir o comércio irregular e a receptação de peças e veículos originários de condutas criminosas.

“O objetivo da ação foi fiscalizar os estabelecimentos visando coibir roubos e furtos de veículos na cidade”, complementou o Detran-SP.

Os outros quatro estabelecimentos foram lacrados por comercializarem peças automotivas irregularmente, já que não estavam credenciados junto ao Detran-SP.

Os desmanches também foram autuados pela Prefeitura de Rancharia por não possuírem alvará de funcionamento.

Os alvos da fiscalização foram identificados pela Polícia Civil e, para poderem voltar a funcionar, os desmanches lacrados precisarão se credenciar junto ao Detran-SP, passando então pelo processo de regularização de suas atividades.

Credenciados

O Detran-SP reforça a importância de o consumidor realizar a consulta dos estabelecimentos credenciados no portal do órgão na internet antes de efetuar qualquer serviço. A busca pode ser feita na aba de “Credenciados”.

Caso a empresa não seja encontrada durante a pesquisa, o procedimento não deve ser realizado no local. Além disso, é de suma importância exigir sempre a nota fiscal do serviço que foi realizado.

O Detran-SP também ressalta que os desmanches clandestinos e irregulares, muitas vezes, acabam por oferecer à população as chamadas “peças de sangue”, porque suas atividades, em geral, são alimentadas pelos produtos de outros crimes, como roubo de veículos, desvios de cargas, latrocínio, corrupção e lesões à sociedade.

Ainda segundo o órgão estadual, o foco está na fiscalização conjunta a desmontes e desmanches para o combate aos estabelecimentos clandestinos e também na checagem das condições e atividades dos credenciados junto ao Detran-SP.

