Operação contra expansão de grupo criminoso cumpre 164 mandados em 9 estados e o DF

Ação é coordenada pelo GAECO e investigação partiu de Santa Catarina, onde facção atua com o tráfico de drogas. Agentes de várias forças de segurança atuam na operação Maserati II

MP-SC/Divulgação

Mais de 330 agentes de segurança estão cumprindo, nesta quinta-feira (9), 71 mandados de prisão preventiva e 93 de busca e apreensão em 9 estados e o Distrito Federal. As ações integram a operação Maserati II que busca combater uma organização criminosa que busca ampliar a atuação em Santa Catarina, estado de onde partiram as investigações.

A operação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público (MP-SC) e outras forças policiais e de segurança.

Além de Santa Catarina, a operação acontece em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Distrito Federal.

Os faccionados são os principais alvos dos mandados. O inquérito do caso, liderado pelo GAECO de São Miguel do Oeste, no Oeste catarinense, identificou os planos do grupo para expandir as atuações criminosas no estado, como no tráfico de drogas.

A Maserati II é decorrente de outra operação, a Maserati I, ocorrida em 2021 e que resultou na condenação de 141 integrantes de um grupo criminoso, com penas entre 5 e 86 anos, além de R$ 5 milhões em multas.

A investigação descobriu plano do grupo para expandir a atuação no tráfico de drogas para diversas cidades catarinenses, inclusive com uma estrutura empresarial, com previsão de cargos e funções para alguns de seus integrantes.

“A Operação foi batizada de Maserati em alusão ao nome escolhido pela facção para identificar o Estado de Santa Catarina. A facção criminosa utilizava nomes e marcas de carros para se referir aos Estados da Federação”, detalhou o MPSC.

Vito Califano