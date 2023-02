Operação contra furto de energia fiscaliza quase 400 imóveis em Assis e Paraguaçu Paulista

Somente em janeiro foram realizadas 376 inspeções em ambas as cidades. O total de energia desviada descoberta seria suficiente para atender 85 famílias por um mês. Operação da Energisa fiscaliza furto de energia elétrica em Assis e Paraguaçu Paulista (SP)

Paraguaçu Paulista e Assis (SP) recebem uma ação contra o furto de energia até esta sexta-feira (10) liderada pela concessionária Energisa. O objetivo é evitar acidentes com ligações clandestinas, segundo a empresa.

Os locais vistoriados são escolhidos com base em monitoramento inteligente que detecta variações suspeitas no consumo, além da vistoria cotidiana realizada por funcionários do setor técnico, bem como por meio do recebimento de denúncias.

Segundo a Energisa, “qualquer intervenção na rede de energia elétrica executada por pessoas não autorizadas é considerada um perigo para a segurança da comunidade, de quem está fazendo o serviço irregular e do sistema elétrico”.

De acordo com a empresa, “as ligações clandestinas geralmente são feitas por quem não tem conhecimento técnico, o que pode resultar em um choque elétrico, incêndio e até a morte do interventor ou de terceiros”.

Operação contra gatos em Assis e Paraguaçu Paulista (SP)

Só no primeiro mês de 2023 foram realizadas 376 inspeções nas cidades de Assis e Paraguaçu Paulista com a constatação de desvio de 16.978 quilowatts hora, quantidade suficiente para abastecer 85 famílias durante um mês.

Nessas mesmas cidades, durante todo o ano de 2022, foram 663 inspeções realizadas sob suspeita de irregularidades e 284 mil quilowatts hora de energia verificados com extravio, um prejuízo financeiro superior a R$ 218 mil.

A fraude envolvendo adulteração no medidor e o furto de energia, conhecido popularmente como “gato”, são crimes previstos no código penal e a pena para esses é de um a quatro anos de reclusão, e multa.

Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone 0800 70 10 326.

