Operação contra lavagem de dinheiro mira em advogado e familiares de detentos em SC

Investigação apurou a movimentação de R$ 6 milhões nas contas dos principais suspeitos em pequenas quantias. Ninguém foi preso. Operação mira em advogado e familiares de detentos em SC

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Smurfing, que busca coibir o crime de lavagem de dinheiro de uma das maiores organizações criminosas do Estado. Nesta primeira fase, há entre os alvos familiares de detentos e ex detentos, além de um advogado em Joinville, no Norte catarinense.

No total, são cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Florianópolis, São José, São Francisco do Sul, Criciúma, Araquari e Joinville. Também foram expedidas ordens de bloqueio de bens dos investigados. Ninguém foi preso.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

De acordo com o delegado Jeferson Costa, a investigação apurou a movimentação de R$ 6 milhões nas contas dos principais suspeitos em pequenas quantias, principalmente em lotéricas do Estado e fora de Santa Catarina. Essa prática, de depósitos anônimos de pequenos valores, é chamada de ‘smurfing’, que dá nome à ação.

Outros detalhes da investigação não foram divulgados. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Santa Catarina acompanha a operação nesta manhã.

A ação é comandada pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV), com o apoio das demais unidades especializadas da Diretoria de Investigações Criminais (DEIC).

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

valipomponi