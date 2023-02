Operação contra o crime em Rio Claro termina com 5 presos e um adolescente apreendido

Todos foram presos por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, organização criminosa e receptação. Armas e drogas também foram apreendidas. Operação do Gaeco e Baep prende 5 pessoas, apreende 1 adolescente, além de armas e drogas

Baep/Divulgação

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco) em parceria com o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) realizaram uma operação em Rio Claro (SP), na quinta-feira (2), para combater a criminalidade.

Cinco pessoas foram presas, sendo quatro homens e uma mulher. Eles foram levados para o Plantão Policial de Rio Claro. Um adolescente foi apreendido e encaminhado para a Fundação Casa de Piracicaba.

Todos foram presos por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, organização criminosa e receptação. Armas e drogas também foram apreendidas.

Apreensão

Segundo informações do Baep, os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Rio Claro. As investigações dos policiais apontavam que três residências, no Jardim Maria Cristina, eram utilizadas no crime organizado.

Juntando os três imóveis, as autoridades apreenderam:

1 submetralhadora 9mm com 29 munições intactas;

2 pistolas calibre 380 com quatro carregadores e 56 munições intactas;

1 espingarda calibre 12 alimentada com 7 cartuchos intactos;

1 colete balístico;

1 colete balístico com capa tática;

1 réplica de pistola;

2 rádios comunicadores;

3 carregadores de rádio comunicador;

663 pinos de cocaína;

214g de cocaína para embalas;

456 pinos vazios;

R$ 250 em dinheiro;

1 caixa com 24 munições calibre 9mm;

2 balaclavas;

