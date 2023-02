Operação contra o tráfico de drogas cumpre 18 mandados de busca e apreensão e prende um homem, em Rosana

Além disso, outros três mandados de prisão foram cumpridos em Nova Londrina (PR) e Itaúna do Sul (PR). Operação Charlie prende um homem, de 19 anos, em Rosana (SP`)

Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Charlie e cumpriu 18 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão para combater o tráfico de drogas interestadual, em Rosana (SP).

Conforme os policiais, após investigações, foi descoberto uma organização composta por cinco pessoas, quatro delas atuantes no distrito de Primavera e a quinta no Estado do Paraná, responsáveis por transportar entorpecentes e revendê-los em Rosana.

De acordo com as investigações, a associação criminosa revendia grandes quantidades de drogas, especialmente a cocaína, e contabilizava o lucro com o fornecedor do Paraná. As vendas eram facilitadas, segundo a Polícia Civil, devido à principal responsável pelo comércio direto aos usuários ser uma pessoa integrada aos jovens do município.

Além disso, outro atrativo era a possibilidade de pagamento dos entorpecentes via PIX.

Duas das pessoas presas são investigadas pelo envolvimento em um furto de veículo em Rosana e outra integrante do grupo é investigada como suspeita em um outro furto de automóvel, no Paraná.

A ação policial também prendeu um homem que traficava drogas com o auxílio de sua namorada, menor de idade. O envolvido utilizava a conta da jovem para transacionar os valores provenientes do tráfico. Ele irá responder, segundo os policiais, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e lavagem de dinheiro.

Além desse grupo, a operação também teve como alvo outras pessoas, que também são suspeitos de tráfico de drogas na região.

Foram presos, nesta sexta-feira, um homem de 19 anos, em Rosana, e outros dois envolvidos, de 21 e 33 anos, e uma mulher, de 18 anos, nas cidades de Nova Londrina (PR) e Itaúna do Sul (PR) e uma quinta pessoa segue foragida.

Os agentes apreenderam ainda entorpecentes, anotações e aparelhos celulares que auxiliarão na conclusão das investigações.

