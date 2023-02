Operação contra o tráfico de drogas cumpre 39 mandados de prisão em Sapucaia e Três Rios

Ação aconteceu também em Chiador (MG) e Domingos Martins (ES). Alvos fazem parte de uma quadrilha que atua em Sapucaia desde 2021. Armas apreendidas durante a operação em Sapucaia

Divulgação/Polícia Civil

39 mandados de prisão foram cumpridos durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (15) em Sapucaia e Três Rios (RJ). A ação aconteceu também em Chiador (MG) e Domingos Martins (ES).

Dos 39 mandados cumpridos, cinco são alvos que estão presos — sendo três deles líderes da quadrilha. Também foram apreendidas uma pistola, um revólver, uma granada e grande quantidade de drogas.

Os alvos fazem parte de uma quadrilha que atua em Sapucaia desde 2021. A cidade foi escolhida pelos criminosos por estar localizada na divisa com o estado de Minas Gerais, em um local considerado estratégico. Segundo a Polícia Civil, o grupo é “ligado à maior facção de tráfico de drogas do estado do Rio”.

A operação é comandada pela delegacia de Sapucaia. Agentes das delegacias das outras cidades envolvidas, além de policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar, também participaram da ação.

De acordo com a polícia, a operação recebeu o nome de “Eu gosto assim” por conta da “união de forças entre a Polícia Civil, Polícia Militar e demais órgãos encarregados de promover a segurança pública”.

Drogas apreendidas na operação realizada em Sapucaia

Divulgação/Polícia Civil

Investigações

As investigações foram iniciadas em novembro de 2022, após um adolescente ser flagrado com drogas e afirmar fazer parte de um “complexo” grupo criminoso.

De acordo com a polícia, o menor disse ainda que a quadrilha era liderada por três homens que estão presos e, de dentro do presídio, ordenavam a ação dos criminosos através de celulares.

A polícia constatou que um dos chefes do grupo é um ex-funcionário terceirizado dos Correios, preso em 2017 por fazer parte de uma quadrilha responsável pelo roubo a diversas agências postais no estado.

No decorrer das investigações, foi constatado também que a quadrilha teria “registrado” em um “cartório do crime” a exclusividade da facção pela venda de drogas no local, além da permissão para matar integrantes de grupos rivais que tentassem comercializar entorpecentes.

O g1 teve acesso com exclusividade a alguns áudios de conversas dos criminosos no WhatsApp, após a Polícia Civil conseguir a quebra de sigilos de dados de telefones apreendidos. Em um deles, uma mulher, integrante da quadrilha, diz que: “Loló a gente pode estar providenciando, mas maconha tem bastante, bastante”.

Ameaças de morte

A Polícia Civil informou que os alvos ostentavam uso de armas de fogo e, também, agrediam e ameaçavam de morte moradores que tentassem denunciar a ação criminosa.

Em uma dessas represálias, um dos envolvidos teria tentado matar uma criança, de 9 anos, a pauladas na cabeça por achar que a mãe dela estava filmando a ação da quadrilha.

Operação conta com policiais civis e militares

Divulgação/Polícia Civil

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

valipomponi