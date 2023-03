Operação contra venda ilegal de armas e lavagem de dinheiro é deflagrada pela PF em Porto Velho

Investigações começaram quando uma loja de artigos de caça e pesca de Porto Velho foi apontada como suspeita de comercializar armas de fogo ilegalmente. Sede da PF em Porto Velho

Rilmo Dantas/Rede Amazônica

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (14) a Operação Temporada de Caça para combater o comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro em Rondônia. No total, são cumpridos três mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados em Porto Velho (RO) e Manaus (AM).

Segundo a PF, no final de 2021 começaram as investigações quando um relatório apontou indícios que uma loja de artigos de caça e pesca de Porto Velho estaria vendendo armas de fogo ilegalmente.

Inclusive uma arma apreendida pela Polícia Federal em Vilhena (RO) junto com um membro de uma facção, constava como em estoque em uma das lojas do grupo. A informação foi confirmada em laudo da perícia criminal federal.

“No desenrolar das investigações, também foi levantada a suspeita de que as empresas eram utilizadas para lavar os valores auferidos ilicitamente”, informou a PF.

Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos aparelhos celulares, jóias e dinheiro em espécie. Os celulares serão periciados e analisados pela PF em Rondônia.

O nome da operação faz referência às empresas de caça e pesca suspeitas de comercializar ilegalmente as armas e lavagem de dinheiro.

O crime de comércio ilegal de arma de fogo e o crime de lavagem de capitais possuem penas que podem chegar a 22 anos de reclusão, segundo a PF.

Vittorio Rienzo