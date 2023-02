Operação cumpre nove mandados de busca em investigação sobre duplo homicídio em Currais Novos, RN

Crime aconteceu em junho de 2019, no Seridó potiguar. Segundo MP, possível motivação teria sido briga por causa de construção de parede. Operação do MP cumpre nove mandados no Seridó potiguar

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (16) pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) cumpriu nove mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre um duplo homicídio que aconteceu em Currais Novos, no Seridó potiguar, em 2019.

A operação Éris investiga a motivação do duplo homicídio, que teria sido uma briga entre vizinhos por causa da construção de uma parede.

Segundo o MP, o principal objetivo da ação é apurar o “envolvimento de algumas pessoas” no crime.

As investigações sobre o caso são comandadas pela 1ª Promotoria de Justiça de Currais Novos.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos por promotores de Justiça e servidores do MPRN, com o apoio de 40 policiais militares.

O crime

Na madrugada de 9 de junho de 2019, Erivanaldo da Cruz Tavares e Francisco Gabriel da Silva Pessoa foram atingidos por tiros dentro da casa em que moravam no bairro Sílvio Bezerra de Melo, em Currais Novos.

Francisco Gabriel morreu no local. Erivanaldo, que era conhecido por Novo, chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada em um pronto-socorro em Natal.

“Segundo análise dos dados extraídos do celular de Erivanaldo, a construção de uma parede entre a casa dele e de um vizinho provocou brigas pessoais e trocas de ameaças pelo WhatsApp dias antes do homicídio. O nome da operação é uma alusão à Éris, que na mitologia grega era a deusa da discórdia”, informou o MP.

O material apreendido nas buscas ocorridas nesta quinta-feira serão analisados pelo MPRN para aprofundar as investigações e auxiliar na elucidação no duplo homicídio.

O caso já vinha sendo investigado pela Polícia Civil, que concluiu um inquérito e remeteu o caso ao MP.

