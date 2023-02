Operação da Dise prende trio por tráfico de drogas e apreende mais de 500 pinos de cocaína em Bauru

Investigação resultou em mandados de busca e apreensão em condomínio no bairro Colina Verde. Diferentes tipos de drogas, dinheiro e uma motocicleta foram apreendidos. Operação da Polícia Civil em condomínio do bairro Colina Verde, em Bauru (SP)

Uma operação da Segunda Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Bauru (SP), desencadeada na manhã desta quinta-feira (16), resultou na prisão de três pessoas suspeitas de tráfico de drogas no bairro Colina Verde.

As pessoas que foram presas têm 18, 19 e 27 anos. Duas delas seriam um casal, segundo a investigação.

Drogas e outros itens apreendidos em operação da Polícia Civil em Bauru (SP)

A ação contou com 25 policiais civis e contabilizou a apreensão de 544 pinos plásticos com cocaína, 13 porções brutas de maconha, 66 porções de maconha prontas para venda, três tubos com lança-perfume.

Também foram apreendidos R$ 1.087 em dinheiro, materiais referentes à suposta contabilidade do tráfico de drogas, uma balança de precisão, diversos pinos plásticos vazios e uma motocicleta.

Conforme a Segunda Dise de Bauru, investigação apontou que os suspeitos eram responsáveis por “grande movimentação de venda de entorpecentes que ocorre nas imediações do Condomínio Residencial Arvoredo”.

Moto apreendida pela Polícia Civil em operação contra o tráfico em Bauru (SP)

A Polícia Civil então pediu mandados de busca e apreensão para os imóveis relacionados aos investigados, concedidos pelo Poder Judiciário.

As prisões dos suspeitos resultaram nos registros de dois flagrantes. Os três envolvidos foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Eles foram levado para a cadeia de Avaí até a realização de audiência de custódia.

