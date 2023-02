Operação da PM Ambiental apreende munições e pescado durante período da Piracema

Proibição da pesca nos rios e lagos do estado segue até o dia 28 de fevereiro. Homem encontrado com 53 quilos de peixe foi autuado em R$ 2.460,00. Operação foi realizada no sul do estado

Munições e pescado foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental durante abordagens no sul do estado durante o fim de semana. O período da piracema segue em todo estado até o dia 28 de fevereiro.

A ação fez parte da operação piracema e foi realizada na zona rural de Lagoa da Confusão, no sul do estado. Durante bloqueio na Rodovia TO-255, foram apreendidos 19 cartuchos de munição de espingarda calibre 32 e depois 53 quilos de pescado.

As apreensões foram realizadas em duas abordagens distintas. O suspeito detido com as munições foi levado para a delegacia de Paraíso do Tocantins.

O outro homem encontrado com o pescado foi autuado em R$ 2.460,00. Os peixes foram doados à Secretária Municipal de Assistência Social de Lagoa da Confusão.

