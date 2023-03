Operação da Polícia Civil em Ibaté prende 2 homens e apreende adolescente por tráfico de drogas

Ação realizada no Jardim Mariana apreendeu ainda 301 porções maconha, 134 pedras de crack, 1.047 pinos de cocaína e 4 tijolos de maconha. Drogas apreendidas durante operação em Ibaté (SP)

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido em Ibaté (SP) durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas nesta terça-feira (28).

A ação realizada no Jardim Mariana apreendeu ainda 301 porções maconha de tamanhos variados, 134 pedras de crack, 1.047 ependorfs de cocaína e 4 tijolos de maconha.

Os policiais apreenderam também diversos apetrechos utilizados no embalo das drogas, como balanças de precisão, plástico filme, aparelhos celulares e contabilidade do tráfico.

A operação denominada “Novum Mandatum”, comandada pelo delegado Miguel Carlos Capobianco Jr., foi realizada após o trabalho de Inteligência Policial realizado pelo Setor de Investigação e Capturas da Delegacia de Polícia de Ibaté com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) de São Carlos.

O objetivo da ação deflagrada nesta manhã era desarticular uma associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas e estabelecida no bairro de Ibaté.

Ao total, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Segundo a polícia, os suspeitos foram levados para o Centro de Triagem de São Carlos. As investigações continuam.

