Operação da Polícia Civil prende 34 em flagrante e captura 53 foragidos da Justiça

Operação Reclusão I aconteceu na Baixada Santista e no Vale do Ribeira entre quinta (30) e sexta-feira (31). Itens relacionados ao tráfico foram apreendidos pela Polícia Civil na Operação Reclusão I

Policiais Civis do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 6 (Deinter-6) realizaram entre quinta (30) e sexta-feira (31) a Operação Reclusão I, que resultou em 34 prisões em flagrante e 53 de pessoas que eram procuradas pela Justiça.

Segundo apurado pelo g1, os foragidos da Justiça capturados cometeram crimes de tráfico de drogas, estelionato, homicídios, violência doméstica, crimes patrimoniais, entre outros. Além deles, 10 infratores menores de idade foram apreendidos.

A operação aconteceu na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, em São Paulo. Mais de 360 policiais civis das Delegacias Seccionais de Santos, Praia Grande, Itanhaém, Registro e Jacupiranga participaram da ação, com auxílio de 131 viaturas.

Na ação, a Polícia Civil reuniu mandados de prisão, busca e apreensão, realizou ações de combate ao tráfico de drogas e apreendeu oito armas de fogo, 117 munições, quatro armas brancas, dinheiro, 10 Kg de drogas e outros objetos ligados a diversos crimes, como bebidas alcoólicas, celulares e veículos.

