Operação da Polícia Federal prende cinco indígenas em Cacique Doble

Suspeitos são investigados por participação em tentativas de homicídio na terra indígena no ano passado. Operação da Polícia Federal em Cacique Doble

Cinco indígenas foram presos preventivamente durante a Operação Menés, realizada nesta quarta-feira (1º) pela Polícia Federal em Cacique Doble, no Norte do Rio Grande do Sul. Um investigado está foragido.

Durante a ação foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão na terra indígena no município e em São José do Ouro. Foram apreendidas armas e celulares dos envolvidos. A operação mobilizou 180 policiais federais e a Brigada Militar.

As investigações começaram em agosto de 2022, quando tentativas de homicídio ocorreram na terra indígena, motivadas por disputa entre grupos rivais da mesma comunidade.

“Os conflitos indígenas ocorrem frequentemente pela disputa pelo cacicado e pela posse sobre a terra, que depois arrendam e geram valores pro cacique e suas lideranças”, destaca o delegado da Polícia Federal Iuri de Oliveira.

Também são realizadas diligências para prender foragidos da Justiça que estariam escondidos na comunidade e na terra indígena Passo Grande do Rio Forquilha, no mesmo município.

