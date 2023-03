Operação da Polícia Federal prende homem em Rio Claro com material de pornografia infantil

PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade. Policiais apreenderam fotos e vídeos que eram compartilhados pela internet. Polícia Federal prende homem em Rio Claro durante operação de combate à pornografia infantil

Polícia Federal de Piracicaba/Divulgação

A Polícia Federal prendeu um homem em Rio Claro (SP) durante operação contra a pornografia infantil deflagrada na manhã desta quarta-feira (29).

Na casa do suspeito, foram apreendidos fotos e vídeos que eram compartilhados por ele pela internet, de acordo com a PF de Piracicaba (SP).

“Logo quando a equipe entrou ele já admitiu que procedia nessa disseminação e tinha material de cunho pornográfico”, disse o delegado chefe da PF de Piracicaba, Rodrigo Perin.

A “Operação PEDO 008″ cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade em dois endereços ligados ao suspeito. Os nomes dos bairros e a identidade do preso não foram divulgados durante a coletiva nesta manhã.

Também foram cumpridos quatro mandados em cidades da Grande São Paulo e dois em Trucunhaém (PE). De acordo com a PF, os investigados estariam, em tese, cometendo os delitos de compartilhamento e armazenamento, bem como a possível produção, de pornografia infantil.

Ao longo das investigações, iniciadas por meio de uma denúncia anônima, foram identificados diálogos com o alvo principal, preso em Rio Claro, ocorrendo trocas de cenas pornográficas envolvendo criança.

Fotos e vídeos compartilhados

Polícia Federal/Divulgação

Segundo a PF, na casa do homem preso foram encontrados basicamente arquivos de vídeo e fotos de pornografia infantil. O delegado informou que, em tese, o suspeito apenas compartilhava os arquivos e não produzia conteúdos.

“É um jovem que usava muito a rede social. Até pelo Twitter ele chegou a compartilhar, dentre outros sistemas que a gente está aprofundando nas investigações”, disse o delegado.

Segundo o delegado, o homem preso seria o responsável pelo compartilhamento do material para um grupo.

O material apreendido vai passar por análise pericial para verificar se há outros conteúdos de pornografia infantil.

“As investigações continuam para ver se tem outras pessoas envolvidas e apurar a reponsabilidade de cada um”, disse o delegado chefe da PF.

O suspeito está preso em Piracicaba onde deverá aguardar pela audiência de custódia que deverá ocorrer entre esta quarta ou quinta-feira (30).

Polícia Federal/Divulgação

