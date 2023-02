Operação da Polícia Militar resulta em 14 prisões no Alto Tietê

De acordo com o capitão Henrique Augusto Calderaro, o balanço da operação foi positivo. O capitão também orientou sobre cuidados com a segurança durante as festividades de Carnaval. Operação Impacto Integrada, da Polícia Militar, prende 14 pessoas no Alto Tietê

A Operação Impacto, da Polícia Militar, resultou em 14 prisões no Alto Tietê. Ação foi realizada até a madrugada desta quinta-feira (16) em todas as cidades da região.

O capitão Henrique Calderaro explica como foi realizada a operação. “A Operação Impacto Integrada foi desenvolvida aqui na área do Alto Tietê em todas as cidades. Ela teve início no dia 15, às 6h, e terminou no dia 16, às 3h. Ela contou com apoio das guardas municipais, apoio dos pelotões de Choque da capital, Rota, 3ª de Choque, Canil, além do trânsito. Ela foi desenvolvida em duas etapas, uma primeira etapa preventiva, onde o efetivo administrativo, 100% do efetivo do administrativo dos nossos batalhões foi empregado em ações de visibilidade e bloqueio, durante o período da manhã e período da tarde nos municípios do Alto Tietê. E numa segunda fase, com as equipes de Força Tática, uma forma um pouco mais repressiva no combate do crime na região de cada batalhão, onde 100% do efetivo da Força Tática foi empregado junto com o apoio já mencionado”.

De acordo com o capitão, o balanço da operação foi positivo. Ao todo, 14 pessoas foram presas durante a ação.

“O balanço é extremamente positivo pra região, ajudando a combater os índices criminais e trazer um pouco mais de paz e saúde e tranquilidade pública pra todos os munícipes. Foram abordadas mais de mil pessoas, tivemos mais de 950 veículos, entre autos e motos, caminhões fiscalizados. Diversas autuações, apreensões de veículos irregulares. E tivemos a captura de sete procurados, além de sete flagrantes de delito, nos mais diversos crimes, desde violência doméstica, tráfico de entorpecentes, furto, receptação, roubo e outros crimes”.

Cuidados no Carnaval

O capitão também orientou sobre cuidados com a segurança durante as festividades de Carnaval. Segundo ele, é importante prestar atenção em relação aos pertences.

“O Carnaval é uma festa popular que é desenvolvida no nosso país. Então, nós temos que tomar algumas cautelas pra que a gente não transforme nossa festa em uma coisa desagradável. Uma das primeiras, que é a mais elementar, é que se beber não dirija, vá de qualquer outro aplicativo, faça carona solidária e procure uma maneira mais adequada pra não causar acidentes. A gente tem que tomar cuidado com nossos pertences. Nesse momento, nós queremos filmar, tirar foto das ações, da festa, dos amigos, de todas as confraternizações que estamos fazendo. Então, esses bens não ficarem muito à mostra, não fazer isso, pra que não chame atenção dos infratores e possa ser furtado esse bem ou qualquer outro produto. A polícia vai estar desenvolvendo as operações dela durante o Carnaval inteiro nossa tropa estará na rua e, se precisar, é ligar 190 ou com a presença do policial no local”.

