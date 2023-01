Operação de combate a furtos de rede elétrica é realizada em residências da região de Presidente Prudente

Em janeiro de 2023, foram realizadas 128 inspeções em 24 municípios que a concessionária de energia administra. Concessionária de energia identificou irregularidades em residências em Presidente Prudente (SP)

Energisa

Uma operação de combate ao furto de rede elétrica em residências e estabelecimentos comerciais foi realizada na manhã desta quinta-feira (26), em Presidente Prudente (SP) .

Segundo a concessionária Energisa, responsável por administrar a energia de 24 municípios do Oeste Paulista, a operação acontece durante o ano inteiro. Em janeiro de 2023, já foram realizadas 128 inspeções.

Ao todo, até o momento, foram encontradas 15 irregularidades, que totalizam um desvio de 116.245 quilowatt-hora (kWh). O valor do prejuízo foi calculado em R$ 95.667,23.

A operação realizada nesta quinta-feira (26), pretende executar 20 inspeções até o fim do dia. Durante a manhã, foram encontradas quatro irregularidades em cinco inspeções, que totalizaram 54.906 kWh desviados.

A equipe de reportagem da TV Fronteira acompanhou uma das fiscalizações na Vila Angélica, em Presidente Prudente. No local, foi encontrada uma ligação clandestina.

Segundo o coordenador de medição e combate às perdas de energia, Renan Felix Fernandes Souza, o chamado “gato” normalmente é realizado pelo próprio morador da residência.

“Acabamos de identificar aqui o que chamamos de ligação clandestina, que é uma ligação direta em nossa rede, feita pelo próprio cliente sem passar por nenhum sistema de faturamento, sem uma proteção, de maneira que pode causar um risco grave à segurança, porque ele utilizou equipamentos que não eram compatíveis com essa atividade”, comentou o coordenador

O consumidor que realiza a ligação direta de energia corre um grave risco de segurança e pode ocasionar até mesmo uma fatalidade.

“Aqui nós utilizamos diversos aparatos de segurança devido ao risco que isso pode causar em nossa rede e, além de um curto circuito que pode acontecer durante a execução ou mesmo um choque elétrico para quem está intervindo a nossa rede de maneira não autorizada, pode causar um incêndio e isso pode prejudicar os clientes que estão conectados na mesma rede. Inclusive, pode causar uma fatalidade tanto a quem está interferindo, quanto quem está na proximidade e não tem nada a ver com a prática criminal que esta pessoa está fazendo”, ressaltou Renan em entrevista à TV Fronteira.

A concessionária de energia ainda informou que esta residência já havia histórico com problemas de ligação indireta de energia. Em outros momentos, a equipe desligou a energia e até retirou o medidor da residência.

Outra irregularidade foi identificada em um estabelecimento comercial, em Presidente Prudente. Segundo a concessionária, tratava-se de uma intervenção no medidor de energia, em que o aparelho foi alterado para que o consumo não fosse calculado de forma correta.

A Energisa ainda informou que a operação será realizada em outras cidades da região de Presidente Prudente.

Essa fiscalização é realizada durante todo o ano. Em 2022, foram executadas 2,2 mil inspeções e 316 irregularidades foram confirmadas. Calcula-se que o prejuízo foi de R$ 798 mil em mais de 942 mil kWh, suficiente para abastecer 4.713 casas populares.

