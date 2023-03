Operação de combate à violência contra a mulher prende homem por agredir e ameaçar esposa em Barra do Piraí

‘Operação Átria’ vai acontecer em todo o país até o final de março, mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira (8) um homem, de 34 anos, acusado de agredir e ameaçar a esposa em Barra do Piraí (RJ). Ele foi encontrado no bairro Vila Helena.

A prisão aconteceu durante a Operação Átria, que tem o objetivo de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a Polícia Civil, as agressões psicológicas e físicas ocorreram por aproximadamente um ano. A última foi na madrugada desta quarta-feira. Na ocasião, os vizinhos chegaram a escutar a discussão.

A vítima procurou o Núcleo Integrado de Atendimento a Mulher da delegacia de Barra do Piraí e fez a denúncia dos episódios de violência que estava sofrendo.

Diante do relato, policiais civis, acompanhados de guardas municipais, foram às ruas e conseguiram localizar o suspeito, que foi preso em flagrante.

O homem foi levado para a delegacia e será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda (RJ).

Sobre a Operação Átria

A Operação Átria começou no dia 27 de fevereiro e está sendo realizada em todo o país até o final de março, mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

Segundo a nota divulgada pela Polícia Civil, a ação tem o objetivo “de combater crimes praticados contra mulheres, em razão do gênero”.

Além de diligências para capturar os criminosos, os agentes estão empenhados na conclusão de inquéritos policiais e representações, além de ações preventivas, como palestras e ações sociais.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Ufficio Stampa