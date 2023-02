Operação destrói avião, trator e apreende combustível de garimpeiros no território Yanomami

Na ação, o órgão ainda apreendeu duas armas e três barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. Ação do Ibama contra o garimpo na Terra Yanomami

Divulgação/Ibama

Em operação de combate ao garimpo na Terra Indígena (TI) Yanomami, a força-tarefa do governo federal destruiu um avião, um trator de esteira e estruturas usadas pelos garimpeiros no apoio logístico da atividade na manhã desta quarta-feira (8).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Na ação, iniciada na segunda-feira (6), o órgão ainda apreendeu duas armas e três barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. Nas embarcações, havia cerca de uma tonelada de alimentos, freezers, geradores e antenas de internet que seriam levadas para os acampamentos garimpeiros. Não foi informado se há presos.

A operação é realizada em conjunto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e pela Força Nacional de Segurança Pública. O principal objetivo da ação é interromper o fluxo de suprimentos para o garimpo e o escoamento do minério extraído ilegalmente.

A ação faz parte da ofensiva iniciada em 20 de janeiro, quando o governo federal decretou emergência de saúde pública para atender indígenas da etnia Yanomami. Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária e sanitária sem precedentes. Indígenas, entre crianças e adultos, enfrentam quadro severos de desnutrição e malária.

Operação contra garimpo ilegal na Terra Yanomami destrói equipamentos

Desde que começou a movimentação de repressão ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, garimpeiros começaram a fugir do território. A estimativa é que ao menos 20 mil garimpeiros estejam no território Yanomami, habitado por cerca de 30 mil indígenas.

Nesta quarta-feira (8) a Força Nacional mandou 100 homens ao local, para o reforço na segurança. O grupo dá apoio de segurança na base de controle que foi criada no rio Uraricoera para impedir o fluxo de suprimentos para os garimpos. O Ibama também fiscaliza responsáveis pelo comércio irregular de combustível de aviação usado para abastecer as aeronaves dos garimpeiros.

Segundo o Ibama, todos os alimentos e suprimentos apreendidos foram levados para a base da força-tarefa e vão ser usados pelos agentes.

LEIA MAIS:

Raio-X: conheça a Terra Yanomami, maior reserva indígena do Brasil em emergência por casos de desnutrição e malária

Com rios poluídos e sem peixes, povo Yanomami recebe cestas básicas com sardinhas enlatadas

VÍDEO: Garimpeiros começam a fugir da Terra Yanomami após bloqueio do espaço aéreo na região

Secretário vê situação de guerra e quer hospital de campanha na Terra Yanomami

Ministra vê risco de disseminação ‘descontrolada’ de doenças após saída de garimpeiros da Terra Yanomami

Entenda como funciona o garimpo ilegal na terra Yanomami e os danos causados na região

VÍDEOS: mais assistidos do g1

N

pappa2200