Operação do MP contra tráfico de drogas e organização criminosa prende uma pessoa em flagrante no interior do RN

Ação foi deflagrada nesta quinta-feira (9) na cidade da região Seridó potiguar. Celulares, drogas e dinheiro foram apreendidos. Operação do Ministério Público do RN em Parelhas

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (9) pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) prendeu uma pessoa em flagrante e apreendeu celulares, drogas e dinheiro em Parelhas, no Seridó potiguar.

Segundo o órgão, a Operação Marimbondo visa combater a atuação de um grupo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e organização criminosa na cidade.

Os mandados foram expedidos em desfavor de pessoas envolvidas diretamente nas atividades da organização e chefias da facção.

A ação contou com a participação de 24 policiais militares. Todo o material apreendido será analisado pelo MPRN.

