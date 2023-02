Operação do MP investiga golpes financeiros aplicados contra idosos em Upanema, RN

Mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de uma mulher suspeita de realizar os crimes. Marido dela foi detido em flagrante por estar com uma arma de fogo. Documentos foram encontrados e apreendidos pelo MPRN

Divulgação/MPRN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta sexta-feira (10) uma operação para apurar golpes cometidos contra idosos da cidade de Upanema, na Região Oeste do Rio Grande do Norte.

A operação foi denominada de Trapaça. De acordo com o MP, uma mulher é suspeita dos crimes com os idosos como vítimas.

LEIA TAMBÉM

Cartão postal de Natal: Erosão preocupa autoridades sobre futuro do Morro do Careca

A operação cumpriu mandado de busca e apreensão na casa da investigada, que fica situada na zona rural de Upanema. Durante o cumprimento, foi apreendida uma arma de fogo que estava em poder do marido da suspeita. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Ao todo, um promotor de Justiça, cinco servidores do MPRN e oito policiais militares participaram da ação. O material apreendido será analisado.

A investigação do MP aponta que a mulher é suspeita de se apropriar e desviar os rendimentos de uma idosa da cidade, crime previsto no Estatuto do Idoso. Segundo MP, ela também é suspeita de estelionato, crime que consta no Código Penal.

Cartões também foram apreendidos

Divulgação

Para o primeiro crime, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. No segundo caso, se condenada, a mulher poderá ter pena de reclusão de 1 a 5 anos, mais o pagamento de multa.

Além desse caso, o MPRN apura também se outros idosos foram vítimas do golpe por parte da suspeita.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Ufficio Stampa