Operação em Campos fiscaliza irregularidades no trânsito e faz 84 autuações

Ação conjunta da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar ocorreu em vários pontos da cidade. 34 motos irregulares foram apreendidas. Operação teve como alvo irregularidades dos veículos no trânsito de Campos

PM/Divulgação

Uma operação em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, fiscalizou irregularidades no trânsito da cidade nesta quinta-feira (19).

A ação conjunta da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar ocorreu em vários pontos. Ao todo, foram 84 autuações e 34 apreensões de motos irregulares. Seis delas foram abordadas na Rua Cidade Lima, no Parque Santa Rosa; e outras 28, na Av. 28 de março com a Praça 5 de Julho.

O trabalho contou com 16 agentes da Guarda e seis da PM.

“Estas operações têm a missão de fiscalizar, autuar e apreender motos irregularidades, que na sua maioria, são utilizadas para a prática de crimes”, explica a PM.

Entre as infrações constatadas estão a falta de capacete, falta de CNH e de placa de identificação.

“Duas pessoas também foram conduzidas para a 134ª DP, após tentarem quebrar o próprio veículo, sendo autuados no art. 330 do CP”, disse a PM.

valipomponi