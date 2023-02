Operação em regiões de saída de garimpos na Terra Yanomami aborda 875 pessoas em dois dias

Ideia da operação Êxodo, segundo comandante, é garantir saída pacífica e prender somente em caso de flagrante explícito. Fuga em massa de garimpeiros do território iniciou após governo federal intensificar fiscalizações. Garimpeiros deixam à pé Terra Yanomami

A Operação Êxodo da Polícia Militar abordou 875 pessoas e 139 veículos em dois dias em regiões de saídas de garimpo na Terra Indígena Yanomami. A operação Êxodo tem como o intuito de acompanhar a saída e reforçar a segurança em cidades do interior do estado que podem ser usadas como rotas de fuga dos invasores.

Os garimpeiros que exploram minérios na Terra Indígena Yanomami fogem do território desde o início de ações de repressão à atividade clandestina. Nesta quarta-feira (8), a força-tarefa do governo federal destruiu um avião, um trator de esteira e estruturas usadas na logística do garimpo.

A ação policial iniciou no último domingo (6) e está concentrada em Boa Vista, no corredor da RR-205 que dá acesso ao município de Alto Alegre, como também nos demais municípios e zonas rurais. Maior território indígena do país, a Terra Yanomami passa pelos municípios roraimenses de Amajari, Mucajai, Iracema e Caracaraí, ao Sul, e Alto Alegre, no Norte do estado.

As abordagens da PM ocorreram em Campos Novos e adjacências (com destaque para as vicinais 05 e 12); Vila da Penha; Vila Samaúma; Vila do Apiaú; Vicinal do Roxinho; Entroncamento de vicinais do Apiaú e Campos Novos; RR-325, na altura da Vila Samaúma e Vila Reislândia, na região do Paredão.

“Temos essas pessoas que estão saindo do garimpo por essas rotas, vicinais ou rios. Se, entre elas, tiver pessoas cometendo algum ilícito, como o porte ilegal de arma de fogo ou tráfico de drogas, por exemplo, a Polícia Militar vai atuar prontamente”, afirmou o comandante-geral da PMRR, coronel Miramilton Goiano.

O comandante do Comando de Policiamento da Capital (CPC), o tenente-coronel Igo Mayko Evangelista reforçou o principal objetivo da operação e salientou que a presença das guarnições garante não só a segurança das localidades, mas também a segurança das pessoas que estão retornando para a cidade, vindas de áreas de garimpo.

“A gente está fazendo essa presença até para evitar que esses criminosos se aproveitem e abordem essas pessoas no caminho para serem roubadas. É muito importante a nossa presença e até o momento não tivemos nenhuma prisão naquele ciclo de locais da operação Êxodo. As pessoas estão se deslocando de forma tranquila, ordeira, sem nenhum incidente”, explicou.

Fuga dos garimpeiros

A ofensiva contra os garimpeiros ilegais, responsáveis pela crise humanitária sem precedentes dentro do território Yanomami, iniciou com o fechamento do espaço aéreo pela Força Aérea Brasileira (FAB). No entanto, a FAB anunciou a criação de três corredores aéreos para a saída voluntária dos invasores.

Com o espaço aéreo liberado, os garimpeiros chegaram até a reclamar do preço dos voos clandestinos e bloquearam uma pista de pouso ilegal para impedir que aeronaves clandestinas pousem.

Os garimpeiros comentam que atualmente os voos clandestinos custam R$ 15 mil por pessoa — antes, custavam R$ 11 mil

Vídeos que circulam nas redes sociais desde a última quinta-feira (31) mostram homens e mulheres em grupos deixando a região caminhando pela floresta e pelos rios, em barcos lotados.

Em outro vídeo, garimpeiros afirmam estar sem comida e pedem ao Exército e à polícia para serem resgatados da Terra Yanomami.

O local é abastecido por aeronaves, mas com o bloqueio aéreo, o “rancho” — como chamam a alimentação — não chega até as áreas de garimpo onde os criminosos estão instalados.

