Operação em SC mira esquema de corrupção entre políticos e empresários para direcionar obras

Segundo a polícia, grupo atuou entre 2013 e 2020 para agilizar projetos e aprovar leis visando enriquecimento ilícito. Operação mira esquema entre empresários e políticos em Governador Celso Ramos

Policiais civis foram às ruas de cinco municípios catarinenses nesta segunda-feira (6) para cumprir 13 mandados de busca e apreensão visando combater um esquema supostamente criminoso entre políticos e empresários para direcionar obras de construção civil em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis.

Além da cidade alvo do esquema, foram cumpridos mandados em Florianópolis, São Pedro de Alcântara, Balneário Camboriú e São José.

A operação é coordenada pela Delegacia de Combate à Corrupção da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

O esquema teria atuado entre 2013 e 2020, durante a gestão do ex-prefeito Juliano Campos (PSB), e consistia num acordo para agilizar projetos e aprovar leis com o intuito de favorecer os empresários do grupo. O prefeito foi alvo de mandado.

Em nota, declarou que ficou “surpreso com o ocorrido” e que ainda não teve acesso aos autos da investigação para pontuar a defesa. Mesmo assim, declarou que “não cometeu nada de irregular” (confira a nota na íntegra no fim da reportagem).

Os nomes dos demais investigados não foram informados, mas, segundo a polícia, eram dois núcleos atuando facilitar o esquema criminoso: um político, formado por integrantes do executivo municipal e um empresarial, composto por grandes construtores da cidade.

“O núcleo político enriqueceu ilicitamente conforme o grupo empresarial foi sendo beneficiado ao longo dos anos com o desenvolvimento imobiliário na cidade”, detalhou a Polícia Civil.

Operação ‘Midas dos Ganchos’ investiga crimes em Governador Celso Ramos (SC)

Polícia Civil/Divulgação

Ao todo, 65 agentes cumpriram os mandados da operação “Midas dos Ganchos”.

“Além disso, a investigação aponta ainda que o esquema criminoso não se limitou às relações espúrias do núcleo político com as construtoras da cidade de Governador Celso Ramos, mas também com pessoas jurídicas que prestam ou prestaram os mais variados serviços ao município”, detalha a corporação.

Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude em licitação.

O que diz o prefeito

Prezadas(os) amigas e amigos, como é de conhecimento público, na manhã de hoje, foi deflagrada operação visando o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão em minha residência.

A ordem judicial se deu para coletar documentos para um inquérito que corre em segredo de justiça, o qual, inclusive, ainda não obtive acesso, mas ao que parece, trata-se de investigação de supostos ilícitos ocorridos à época em que administrei a Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos.

Apesar de surpreso com o ocorrido, tenho a absoluta certeza que não cometi nada de irregular pelo contrário, durante os dois mandatos em que atuei como chefe do Executivo Municipal, busquei transformar para melhor nossa cidade, visando sempre o bem comum, prova disso é que, tive todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado.

Por uma questão de transparência, me coloquei à disposição da justiça, e solicitei acesso ao inquérito para tomar conhecimento a colaborar com a investigação.

Nada temo, pois sei que a justiça e a verdade prevalecerão!

