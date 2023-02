Operação Êxodo cumpre três mandados de busca e apreensão em Anhumas e Regente Feijó

Polícia Civil apreendeu, nesta sexta-feira (3), documentos, cheques, dinheiro, planilhas e três armas de fogo. Operação Êxodo cumpre três mandados de busca e apreensão em Anhumas (SP) e Regente Feijó (SP)

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Êxodo para cumprir três mandados de busca e apreensão em Anhumas (SP) e Regente Feijó (SP).

Conforme informações da corporação, a ação tem como objetivo apurar delitos de usura.

A operação teve início às 6h desta sexta-feira no bairro Portal do Sol, em Regente Feijó, e no Centro, em Anhumas, e foram apreendidos documentos, cheques, dinheiro, planilhas e três armas de fogo.

Vito Califano