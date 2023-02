Operação fecha cinco lojas de revenda de veículos no litoral de SP

Estabelecimentos não possuíam autorização regular de funcionamento e permanecerão fechados até a regularização dos documentos. Operação da Polícia Civil e Seurb fecha cinco lojas de revenda de veículos em Praia Grande, SP

Polícia Civil/Divulgação

Uma operação da Polícia Civil e da Secretaria de Urbanismo (Seurb) de Praia Grande, no litoral de São Paulo, fechou cinco lojas de revenda de veículos que não possuíam autorização regular de funcionamento no município na manhã desta quinta-feira (9). Ao g1, o delegado do 3°DP, Rodrigo Iotti, afirmou que os comércios permanecerão fechados até a regularização dos documentos necessários.

Segundo o delegado, a operação foi deflagrada após vítimas registrarem boletins de ocorrência por deixarem os veículos para venda em estabelecimentos de revenda e não receberem o valor, mesmo após a comercialização do carro.

Ao todo, 10 estabelecimentos foram vistoriados, sendo que cinco não possuíam autorização para o funcionamento e foram fechados. “A Polícia Civil, em conjunto com a Seurb, organizou uma fiscalização para que as lojas, não as específicas do golpe, [mas] todas que fazem parte e que são da área do 3° DP fossem fiscalizadas”.

Um dos cinco estabelecimentos fechados durante a operação é vinculado às ocorrências de irregularidades investigadas pela polícia. Uma vítima informou que, após fazer uma simulação de financiamento, teve o processo financeiro efetivado em seu nome, mesmo sem ter autorizado, e só tomou ciência após a cobrança da instituição financeira.

“Uma das vítimas disse que foi fazer apenas uma simulação de financiamento. Quem atendeu disse que não havia sido aprovado. Ela foi surpreendida pela mensagem do banco dizendo que o financiamento havia saído no nome dela”, explicou o delegado.

Em nota, a Prefeitura de Praia Grande informou que a operação resultou no fechamento de cinco lojas de revenda de veículos no município e que a fiscalização constatou que os estabelecimentos não possuíam autorização regular de funcionamento. A Seurb e a Polícia Civil disseram, ainda, que realizarão outras operações com o objetivo de inibir o comércio irregular de veículos em Praia Grande.

Operação da Polícia Civil e Seurb fecha cinco lojas de revenda de veículos sem autorização regular de funcionamento em Praia Grande, SP

Polícia Civil/Divulgação

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Ufficio Stampa