Operação Fim do Mundo: veja fotos de imóveis sequestrados e bens apreendidos

A investigação já conta com 30 denunciados e visa a desestruturar um grupo que movimentou mais de R$ 100 milhões. Agentes saíram para cumprir mandados no RJ, SP e SC. No PR, bens foram sequestrados. A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) iniciaram nesta quinta-feira (26), em quatro estados, a Operação Fim do Mundo, contra a lavagem de dinheiro oriunda do Terceiro Comando Puro (TCP), uma das facções do tráfico de drogas e de armas que agem no RJ. Até a última atualização desta reportagem, 11 pessoas haviam sido presas — 10 alvos de mandados de prisão e 1 preso em flagrante.

Lista de bens para apreensão:

15 imóveis

19 automóveis

2 embarcações

32 contas bancárias

Ao todo, a constrição patrimonial totalizou mais de R$ 22 milhões.

Iate apreendido na Operação Fim do Mundo, da PF

Reprodução

Motoaquática apreendida na Operação Fim do Mundo, da PF

Reprodução

Lancha apreendida na Operação Fim do Mundo, da PF

Reprodução

Endereço na Barra da Tijuca alvo da Operação Fim do Mundo

Reprodução

Casa na Barra da Tijuca alvo da Operação Fim do Mundo, da PF

Reprodução

Casa na Barra da Tijuca alvo da Operação Fim do Mundo, da PF

Reprodução

Imóvel sequestrado em Balneário Camboriú na Operação Fim do Mundo, da PF

Reprodução

Imóvel sequestrado em Balneário Camboriú na Operação Fim do Mundo, da PF

Reprodução

Dinheiro apreendido na Operação Fim do Mundo, da PF

Reprodução

Banheira em apartamento sequestrado pela PF a mando da Justiça em Balneário Camboriú

Reprodução

Lancha apreendida na Operação Fim do Mundo

Reprodução

