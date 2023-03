Operação Foco Divisas apreende quase uma tonelada de trilhos furtados em Campos, no RJ

Três homens foram flagrados cometendo o furto, mas conseguiram fugir. Cerca de uma tonelada de trilhos ferroviáriosfurtados foi apreendida por agentes do programa Operação Foco Divisas, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O material foi encontrado na localidade conhecida como Guandu. A apreensão aconteceu após denúncia anônima. Três homens foram flagrados cometendo o furto, mas conseguiram fugir em direção a uma região de mangue.

Além dos trilhos, que estavam cortados, os agentes também apreenderam um cilindro de gás oxigênio e um botijão de gás residencial. Ao todo foram apreendidas 26 barras com aproximadamente um metro e meio.

“Nossos agentes seguem cumprindo a determinação do Estado, que é coibir ilícitos penais e administrativos. Nosso trabalho será incansável”, frisou o subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel PM Eduardo Vaz Castelano.

A Operação Foco Divisas foi criada em agosto de 2021 para atuar de forma volante e em cinco postos fixos nas divisas do Estado do Rio, Itatiaia, Comendador Levy Gasparian, Itaperuna, Angra dos Reis e Campos dos Goytacazes.

O programa é ligado à Casa Civil e atua em integração com vários órgãos municipais, estaduais e federais. Além disso a Operação Foco, ao lado da Secretaria Estadual de Fazenda, é responsável pela recuperação de ativos para os cofres públicos.

Vittorio Rienzo