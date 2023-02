Operação ‘Folião Seguro’ reforça policiamento em todo o estado durante o carnaval

Integração das forças de segurança do estado vão atuar nas cidades e estradas do Tocantins. Operação começa nesta sexta-feira (17). Tocantins terá reforço de segurança no carnaval

Reprodução/TV Anhanguera

O policiamento será reforçado em todo o estado durante os dias de carnaval. A operação “Folião Seguro” foi lançada nesta sexta-feira (17), em uma coletiva de imprensa na sede do Palácio do Araguaia.

A Secretaria de Segurança Pública do estado ressaltou a importância do trabalho integrado das forças de segurança, unindo Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Detran e órgãos municipais. Nas cidades mais populosas, como Palmas, Araguaína e Gurupi, o reforço será ainda maior. O trabalho é fruto do planejamento estratégico baseado em estatística e dados levantados de forma preliminar pela Secretaria.

Para que a segurança seja ainda mais completa, a população também deve fazer a sua parte. Em grandes aglomerações, é comum ter casos de pequenos furtos, como de celular. Nesse caso, a atenção das pessoas também deve ser redobrada. “Muitas vezes, a pessoa deixa o celular no bolso de trás e não percebe. É o seu patrimônio que está em jogo. Vamos zelar pelo nosso patrimônio, pelas nossas vidas e evitar que se coloque em risco”, sinaliza o secretário de segurança pública do estado, Wlademir Costa.

Outro cuidado principal é com a mistura perigosa de bebida alcoólica e direção. “A segurança é um direito, mas também uma obrigação de todos. Vamos evitar o excessivo do consumo alcoólico para evitar os acidentes de trânsito fazendo vítimas fatais. A folia é pra curtir! Temos que aproveitar esse momento de lazer, evitar lesões corporais, brigas e crimes generalizados”, ressalta o secretário.

Investigações de crimes violentos na capital

Nos últimos dias, Palmas tem registrado vários casos de homicídios. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), só nesta última semana, foram registradas sete mortes. Dessas, quatro foram em menos de 12 horas, na noite de quinta (16) para sexta-feira (17).

O secretário da SSP destacou o trabalho da Polícia Militar com o reforço do efetivo nas ruas, principalmente nessas áreas, e a investigação feita pela Polícia Civil. “Sabemos que há uma facção criminosa em atrito, as facções estão em atrito por ocupação de terreno”, adianta o secretário Wlademir. A partir das investigações, a SSP pretende desencadear uma operação para desarticular todas essas organizações criminosas.

Vittorio Rienzo