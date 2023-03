Operação investiga crime de divulgação de pornografia infantil e federais cumprem mandado no interior do Tocantins

Uma pessoa é alvo da operação Longo Alcance, deflagrada nesta segunda-feira (13) em Barrolândia. Ong americana informou autoridades no TO sobre o crime. Disseminação de pornografia infantil na internet

Reprodução

Uma operação da Polícia Federal (PF) está investigando mais um caso de divulgação de imagens de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e cumpriu um mandado de busca em Barrolândia, na região central do estado. Uma pessoa é alvo da operação Longo Alcance, deflagrada nesta segunda-feira (13).

De acordo com a PF, o suspeito foi identificado pela organização não governamental americana National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que informou as autoridades no Tocantins sobre o crime.

Os federais cumpriram o mandado de busca que foi expedido pela 4ª Vara Federal de Palmas. Apesar de não ter tido nenhuma prisão, a PF informou que as investigações sobre o caso vão continuar.

Caso o suspeito seja apontado como autor de armazenamento e compartilhamento das imagens criminosas, crimes apontados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) conforme os artigos artigos 241-A e 241-B, a pena pode chegar a 10 anos de prisão.

