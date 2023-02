Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão em um escritório de advocacia e residências de Presidente Prudente (SP) nesta quinta-feira (2). Operação Le Tartuffe investiga associação criminosa voltada à falsificação de CNHs no Oeste Paulista

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (2) a operação Le Tartuffe, que investiga uma associação criminosa voltada à falsificação de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) no Oeste Paulista.

Na ocasião, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Presidente Prudente (SP), onde, segundo a Polícia Civil, os suspeitos atuavam em um escritório de advocacia emitindo os documentos para a região. Dois celulares, um notebook e documentos foram apreendidos.

Conforme o delegado responsável pelas investigações, Rafael Guerreiro Galvão, após a apreensão dos objetos no escritório e nos endereços residenciais dos investigados, “será possível concluir e até mesmo aprofundar a investigação, além de revelar uma lista de possíveis clientes/compradores de tais CNHs falsificadas, sendo, assim, que todos responderão criminalmente”.

Participaram da operação cerca de 20 policiais civis e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que acompanhou os trabalhos da Polícia Judiciária.

‘Le Tartuffe’

O nome da operação, em francês, tem origem de uma famosa peça de Molière, cuja primeira encenação se deu em 1664, e que retrata uma série de personagens hipócritas e dissimulados, segundo a Polícia Civil.

Na língua portuguesa, o termo “tartufo” passou a ter acepção de pessoa falsa ou hipócrita, ainda de acordo com a corporação.

