Operação Lei Seca autua 20 condutores por dirigirem sob efeito de álcool na madrugada deste sábado (11) em Natal

Motorista que já tinha sido detido por embriaguez ao volante em 2022 voltou ao ser preso em Ponta Negra. Operação Lei Seca na Zona Sul de Natal

CPRE/Divulgação

Fiscalizações da Operação Lei Seca realizadas na madrugada deste sábado (11) flagraram 20 motoristas dirigindo sob efeito de álcool em Natal. Dois foram presos por embriaguez e também houve detenções por porte de drogas.

Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), as operações montadas nos bairros Capim Macio e Ponta Negra tiveram objetivo de evitar acidentes provocados por motoristas alcoolizados e garantir paz pública.

Ao todo, 20 condutores foram autuados por dirigir sob a influência de álcool e dois deles terminaram presos pelo crime de embriaguez.

Latas e garrafa de bebidas alcoólicas encontradas dentro de carro durante blotz da Operação Lei Seca em Natal

CPRE/Divulgação

Um dos presos em flagrante foi um homem de 29 anos que se recusou a realizar o teste de alcoolemia, mas diante de “evidentes sinais de alteração da capacidade psicomotora”, recebeu voz de prisão. O caso aconteceu na fiscalização montada na Avenida Engenheiro Roberto Freire.

Dentro do veículo, que acabou removido ao depósito, foram encontrados frasco de whisky, além de latas de cervejas. O infrator, que já tinha sido preso em flagrante por alcoolemia em 2022, foi novamente encaminhado à Central de Flagrantes.

Dois jovens ainda foram detidos por porte de crack e maconha também durante a blitz em Capim Macio.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Ufficio Stampa