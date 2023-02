Operação Lei Seca autua 26 motoristas e prende cinco em estado de embriaguez na Grande Natal

Foragido da Justiça também foi detido em operação realizada entre o sábado (18) e madrugada deste domingo (19) em Natal e Parnamirim. Fiscalização da Operação Lei Seca aconteceu entre o sábado (18) e a madrugada deste domingo (19) na Grande Natal

Fiscalizações da Operação Lei Seca realizadas ao longo do sábado e início da madrugada deste domingo (19) autuou 26 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool, na Grande Natal. Cinco foram presos em estado de embriaguez ao volante.

Os policiais ainda prenderam um foragido da Justiça encontrado em um dos pontos de fiscalização, montados em Parnamirim e na Zona Oeste da capital potiguar.

Na praia de Cotovelo, em Parnamirim, três pessoas foram presas em flagrante após os testes de alcoolemia apontarem valores superiores a 0.33mg/l, o que configura crime.

No mesmo local, um homem de 40 anos, foragido da justiça há cinco anos, foi capturado e recambiado ao sistema prisional. Ele possuía mandado de prisão em aberto oriundo da 6ª Vara criminal de Natal pelo crime de roubo.

Já no bairro Planalto, em Natal, duas pessoas foram autuadas criminalmente e também encaminhadas à delegacia por estarem conduzindo veículo em estado de embriaguez.

Outros 26 condutores foram notificados administrativamente por misturar álcool e direção e receberão multas no valor de R$2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por um ano.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, nenhuma morte causada por motorista alcoolizado foi registrada no período.

